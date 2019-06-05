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РИА Новости

Александр Осипов представил планы по развитию Забайкалья до 2025 года

Вчера, 12:21
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© РИА Новости / Илья ПиталевГубернатор Забайкальского края Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Экономический рост Забайкальского края составит 72% к 2025 году, сообщил глава региона Александр Осипов на пленарном заседании сессии краевого парламента. По информации официального сайта Забайкальского края, врио губернатора также представил отчет о работе регионального правительства за 2018 год и озвучил основные задачи развития Забайкалья на ближайшие годы.
Осипов рассказал, что план ускорения экономического роста Забайкальского края до 2025 года предлагает 36 проектов с инвестициями в размере 790 миллиардов рублей. В проекте плана предусматривается решение основных проблем социальной сферы и развитие социальной инфраструктуры.
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Кроме того, среди приоритетных направлений роста экономики глава региона выделил развитие агропромышленного комплекса, предприятий лесопереработки, малого и среднего предпринимательства, транспортного потенциала, добычу полезных ископаемых.
"Задачи на ближайшие годы – увеличивать как сам бюджет, так и профицит, уменьшать объем долгов, сделать упор на инфраструктуре и решении проблем развития социальной сферы", – подчеркнул Осипов.
Также врио губернатора отметил, что реализация национальной программы развития Дальнего Востока и режим территорий опережающего развития будут способствовать существенному росту экономики края.
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Александр ОсиповЗабайкальский крайЭкономика
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