Александр Осипов представил планы по развитию Забайкалья до 2025 года

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Экономический рост Забайкальского края составит 72% к 2025 году, сообщил глава региона Александр Осипов на пленарном заседании сессии краевого парламента. По информации официального сайта Забайкальского края, врио губернатора также представил отчет о работе регионального правительства за 2018 год и озвучил основные задачи развития Забайкалья на ближайшие годы.

Осипов рассказал, что план ускорения экономического роста Забайкальского края до 2025 года предлагает 36 проектов с инвестициями в размере 790 миллиардов рублей. В проекте плана предусматривается решение основных проблем социальной сферы и развитие социальной инфраструктуры.

Кроме того, среди приоритетных направлений роста экономики глава региона выделил развитие агропромышленного комплекса, предприятий лесопереработки, малого и среднего предпринимательства, транспортного потенциала, добычу полезных ископаемых.

"Задачи на ближайшие годы – увеличивать как сам бюджет, так и профицит, уменьшать объем долгов, сделать упор на инфраструктуре и решении проблем развития социальной сферы", – подчеркнул Осипов.