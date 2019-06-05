СК расследует дело пассажирки, сломавшей ногу на трапе в пермском аэропорту

ПЕРМЬ, 5 июн - РИА Новости. СК расследует уголовное дело по факту травмирования женщины на месте стоянки самолета в аэропорту Перми, сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в апреле 2019 года пассажирка рейса Москва-Пермь авиакомпании "Аэрофлот" при сходе с трапа самолета сломала ногу. Как отмечают в СК, травма была получена в результате падения на наледь бетонного покрытия места стоянки самолета в пермском аэропорту.