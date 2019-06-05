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РИА Новости

СК расследует дело пассажирки, сломавшей ногу на трапе в пермском аэропорту

Вчера, 12:16
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ПЕРМЬ, 5 июн - РИА Новости. СК расследует уголовное дело по факту травмирования женщины на месте стоянки самолета в аэропорту Перми, сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
По версии следствия, в апреле 2019 года пассажирка рейса Москва-Пермь авиакомпании "Аэрофлот" при сходе с трапа самолета сломала ногу. Как отмечают в СК, травма была получена в результате падения на наледь бетонного покрытия места стоянки самолета в пермском аэропорту.
"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту получения женщиной травмы расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в рамках расследования уголовного дела допрошены работники авиакомпании, аэропорта, свидетели, назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, запрошена необходимая документация.
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