В Подмосковье осенью откроют завод по производству сыра

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Строительство комплекса производства сыра и кисломолочной продукции в Дмитровском городском округе Московской области завершат в 2019 году, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Общая площадь планируемого комплекса составляет 18 тысяч квадратных метров, а общий планируемый конечный объем переработки молока в сутки для двух очередей составит порядка одной тысячи тонн", - подчеркивает ведомство.

Отмечается, что предприятие построят в два этапа. Первый будет завершен осенью, после чего завод начнет производить мягкие, а также сыры творожного типа.

"Второй этап строительства предполагает цельномолочное производство. Здесь будет изготавливаться творог, молоко, сметана, йогурт и кефир уже в середине 2020 года. Общий конечный объем переработки молока в сутки составит 650 тонн", - говорится в пресс-релизе.