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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье осенью откроют завод по производству сыра

Вчера, 12:16
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© РИА Новости / Антон ДенисовПроизводство сыра
Производство сыра
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Строительство комплекса производства сыра и кисломолочной продукции в Дмитровском городском округе Московской области завершат в 2019 году, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Общая площадь планируемого комплекса составляет 18 тысяч квадратных метров, а общий планируемый конечный объем переработки молока в сутки для двух очередей составит порядка одной тысячи тонн", - подчеркивает ведомство.
Отмечается, что предприятие построят в два этапа. Первый будет завершен осенью, после чего завод начнет производить мягкие, а также сыры творожного типа.
"Второй этап строительства предполагает цельномолочное производство. Здесь будет изготавливаться творог, молоко, сметана, йогурт и кефир уже в середине 2020 года. Общий конечный объем переработки молока в сутки составит 650 тонн", - говорится в пресс-релизе.
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Ранее сообщалось, что в Дмитровском городском округе будет создан сырный кластер, который суммарно будет производить порядка 20,5 тысячи тонн продукции. Власти Подмосковья выделили почти 900 миллионов рублей на строительство инфраструктуры кластера.
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