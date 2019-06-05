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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

"Наводя мосты": председатель КНР едет в Россию

Вчера, 12:10
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© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
© POOL
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МОСКВА, 5 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Редакционный материал Медиакорпорации Китая. В нынешнем году Китай и Россия состыковали сразу два трансграничных моста через Амур. Стыковка железнодорожного мостового перехода Тунцзян-Нижнеленинское была осуществлена 20 марта. Соединение автомобильного моста Благовещенск-Хэйхэ состоялось 31 мая - менее чем за неделю до старта государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.
В СМИ незамедлительно появился образный комментарий: в год 70-летия установления российско-китайских дипломатических отношений, соседние державы активно наводят все новые мосты взаимодействия, а проходящий 5-7 июня визит главы китайского государства в Российскую Федерацию придаст этому новый заметный импульс. Такие заявления не голословны: уже известно, что в ходе визита Си Цзиньпина в Россию будет подписано порядка 30 важных документов. Среди них – два политических заявления, одно из которых обозначит план развития сотрудничества России и Китая, другое – совместный подход к вопросам международной стабильности. Анонсировано также подписание договоров в таких областях, как экономика, инвестиции и энергетика.
Российско-китайское экономическое взаимодействие будет лейтмотивом нынешнего Петербургского международного экономического форума, главным гостем которого неслучайно станет Си Цзиньпин. На ПМЭФ приедет делегация более чем из 1000 представителей КНР, в рамках форума состоится бизнес-диалог "Россия-Китай" и второй российско-китайский энергетический форум.

"Стабильно и поступательно развивающееся российско-китайское стратегическое партнерство является образцом современных межгосударственных отношений. Укрепление бизнес-диалога, обеспечение комфортных условий для развития инвестиционных проектов, обмен лучшими практиками между нашими странами, в том числе на таких мероприятиях, как ПМЭФ, способствует ускорению реализации совместных масштабных проектов в различных областях экономики", - подчеркнул в ходе подготовки визита председателя КНР в Россию советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Наблюдатели отмечают, что Китай и Россия продолжат "наводить новые мосты" не только в двустороннем сотрудничестве, но и во взаимодействии на международной арене во имя обеспечения региональной и глобальной политической и экономической стабильности.
"Государственный визит Си Цзиньпина в Россию проходит в момент, когда международному порядку брошен серьезный вызов протекционизма и унилатерализма", - пишет издание China Daily. По информации газеты, в России Си Цзиньпин вновь выступит в поддержку многополярности, совершенствования системы глобального управления и обеспечения стабильного развития. Несомненно, что эти инициативы встретят понимание и поддержку с российской стороны.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин
4 июня, 16:08
Россия и Китай подпишут около 30 документов в рамках визита Си Цзиньпина
В Пекине говорят, что одним из важнейших вкладов России и Китая в поддержку глобальной экономической стабильности и развития способно стать дальнейшее сопряжение китайской интеграционной инициативы "Одного пояса, одного пути" и Евразийского экономического союза. Вектор на их взаимное дополнение был определен еще в мае 2014 года в Совместном заявлении РФ и КНР о новом этапе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В документе отмечается: "Россия считает важной инициативу Китая по формированию экономического пояса Шелкового пути и высоко оценивает готовность Китайской Стороны учитывать российские интересы в ходе ее разработки и реализации". Сегодня стороны идут по пути налаживания торгово-экономического сотрудничества КНР и ЕАЭС, а затем предполагается "продвижение к зоне свободной торговли между ЕАЭС и Китаем". Не исключено, что по итогам нынешнего визита Си Цзиньпина в Россию в этой работе прибавится конкретики.
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Россия-Китай: ГлавноеСи ЦзиньпинКитайРоссия
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