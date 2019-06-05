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РИА Новости

Россия поставила в КНДР из-за засухи почти четыре тысячи тонн пшеницы

Вчера, 12:09
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия поставила в КНДР из-за засухи в этой стране еще 3 995 тон пшеницы в качестве гуманитарной помощи, сообщило российское посольство в Пхеньяне.
"5 июня в порту Нампхо началась разгрузка 2 895 тонн российской пшеницы, направленной нами в качестве гуманитарной помощи Корейской Народно-Демократической Республике, где в нынешнем году разразилась серьезная засуха, последствия которой еще предстоит пережить. Несколькими днями ранее еще 1100 тонн были доставлены тем же северокорейским судном в порт Хыннам", - сообщила дипмиссия на своей странице в Facebook.
Отмечается, что данная поставка осуществлена в счет российского взноса в бюджет Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) на 2019 год. Кроме этого, в феврале, марте и апреле Россия уже трижды передавала гуманитарные грузы КНДР, доставленные из Находки.
Ранее в СМИ КНДР появился призыв к гражданам искать новые источники воды и революционные меры для борьбы с рекордной засухой в стране. Как сообщила в пятницу северокорейская газета "Нодон Синмун", с января по середину мая в Северной Корее выпало всего 56,3 миллиметра осадков. Это является рекордно малым значением за последние почти 100 лет.
В начале апреля ЦТАК сообщало, что Россия передала КНДР в качестве гуманитарной помощи почти 2,3 тысячи тонн пшеницы.
Как сообщил ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, Москва продолжит поставлять гуманитарную помощь КНДР на фоне засухи в стране.
25 апреля, 02:35
Межгосударственные отношения России и КНДР
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