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РИА Новости

Лавров призвал губернаторов расширять межрегиональное сотрудничество

Вчера, 12:01
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© РИА Новости / Владимир ПесняМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал губернаторов расширять географию межрегионального сотрудничества с другими государствами.
По его словам, до конца этого года запланированы конференции по межрегиональному сотрудничеству с Абхазией, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном.
"Важно, продолжая уделять внимание партнерам на постсоветском пространстве, расширять географию межрегиональных форумов, в том числе за счет государств азиатско-тихоокеанского региона", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России.
"В прошлом году эта тенденция укоренилась, состоялись межрегиональные форумы с КНР, с Южной Кореей. На этот год запланированы второй российско-китайский региональный форум, а также российско-иранский и российско-индийский форумы, которые пройдут впервые", - указал он.
Лавров напомнил, что за последние два года состоялся российско-германский перекрестный год региональных и муниципальных партнерств. "На июль этого года запланировано проведение двусторонней комиссии по координации выполнения соглашения о межрегиональном сотрудничестве между Россией и Францией. И достигнута договоренность о том, что в 2020 году будет проводиться российско-французский год межрегионального взаимодействия", - отметил министр.
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