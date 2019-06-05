Лавров призвал губернаторов расширять межрегиональное сотрудничество

По его словам, до конца этого года запланированы конференции по межрегиональному сотрудничеству с Абхазией, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном.

"Важно, продолжая уделять внимание партнерам на постсоветском пространстве, расширять географию межрегиональных форумов, в том числе за счет государств азиатско-тихоокеанского региона", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России.

"В прошлом году эта тенденция укоренилась, состоялись межрегиональные форумы с КНР, с Южной Кореей. На этот год запланированы второй российско-китайский региональный форум, а также российско-иранский и российско-индийский форумы, которые пройдут впервые", - указал он.

Лавров напомнил, что за последние два года состоялся российско-германский перекрестный год региональных и муниципальных партнерств. "На июль этого года запланировано проведение двусторонней комиссии по координации выполнения соглашения о межрегиональном сотрудничестве между Россией и Францией. И достигнута договоренность о том, что в 2020 году будет проводиться российско-французский год межрегионального взаимодействия", - отметил министр.