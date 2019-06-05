Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T11:57Z
https://ria.ru/20190605/1555271736.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На Урале организатор преступной группы получил 17 лет колонии

Вчера, 11:57
435
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Вадим Заварзин, организатор преступной группы, совершившей ряд краж и разбойных нападений на салоны сотовой связи и продуктовые магазины в Екатеринбурге, приговорен судом к 17 годам исправительной колонии строгого режима, сообщает в среду прокуратура Свердловской области.
"Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Вадиму Заварзину наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Обвиняемый Алексей Гуськов
12 апреля, 08:00
Рэкет и 17 трупов: как депутаты из Читы помогали строить бандитскую империю
Мужчина признан виновным в покушении на мошенничество, мошенничестве, грабеже, разбое и приготовлении к разбою. По версии следствия, Заварзин, являясь организатором преступной группы, совершил 12 краж и разбойных нападений на салоны сотовой связи и продуктовые магазины на территории Свердловской области, а также два мошенничества в сфере страхования. Ущерб от его преступной деятельности составил несколько миллионов рублей, уточняет прокуратура.
Кроме того, Заварзин инсценировал два ДТП для получения страховых выплат, полагают следователи. Ранее он был неоднократно судим за преступления против собственности.
В настоящее время один из участников организованной группы осужден на 15 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении четырех других участников группы находится на рассмотрении в суде, отмечает надзорное ведомство.
Нападение на ювелирный магазин в Камышине
18 сентября 2018, 08:00
Успеть за 60 секунд: банда из Камышина семь лет грабила ювелирные лавки
600000
Обсудить 0
ЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов
Суд признал законным арест 30 миллионов рублей на счету сына Абызова
РИА
Новости
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина
СК задержал еще двух подозреваемых по делу об убийстве экс-спецназовца
Один из участников ОПГ Пичугина получил одиннадцать лет колонии
Никита Белянкин
Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Лента
новостей
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Качиньский рассказал, когда могут наладиться отношения Польши и России
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады. 21 мая 2019 года
Депутат Рады назвал неправильным отказ парламента сотрудничать с Зеленским
Источник: на Кубани при взрыве гранаты погиб кредитор, требовавший долг
СК расследует дело пассажирки, сломавшей ногу на трапе в пермском аэропорту
Житель Магнитогорска пойдет под суд за изнасилование и убийство школьницы
Скелет одной из жертв древней чумы, найденный на юге Франции
Генетики открыли следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров призвал губернаторов расширять межрегиональное сотрудничество
Эмблема Mercedes Benz
В Чите девушка угнала у случайного знакомого авто за шесть миллионов рублей
Украинско-турецкий боевой модуль Serdar
На Украине испытали новое противотанковое вооружение
Уличившая мужа в измене женщина нашла способ ему отомстить
Оксана Пушкина
Депутат Пушкина заявила, что новый вид алиментов не защитит детей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55Хабаровские архивисты изучат в Китае документы о русских эмигрантах
06:51Глава Минпромторга оценил перспективы SSJ-100 после катастрофы
06:50Никитин рассказал, что Нижегородская область предложит китайским инвесторам
06:45В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G
06:44Выплаты клиентам банка "Взаимодействие" начнутся не позже 20 июня
06:42Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
Лента новостейМолния