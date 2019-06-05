На Урале организатор преступной группы получил 17 лет колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Вадим Заварзин, организатор преступной группы, совершившей ряд краж и разбойных нападений на салоны сотовой связи и продуктовые магазины в Екатеринбурге, приговорен судом к 17 годам исправительной колонии строгого режима, сообщает в среду прокуратура Свердловской области.

"Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Вадиму Заварзину наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в покушении на мошенничество, мошенничестве, грабеже, разбое и приготовлении к разбою. По версии следствия, Заварзин, являясь организатором преступной группы, совершил 12 краж и разбойных нападений на салоны сотовой связи и продуктовые магазины на территории Свердловской области, а также два мошенничества в сфере страхования. Ущерб от его преступной деятельности составил несколько миллионов рублей, уточняет прокуратура.

Кроме того, Заварзин инсценировал два ДТП для получения страховых выплат, полагают следователи. Ранее он был неоднократно судим за преступления против собственности.