РИА Новости выпустило специальную ленту новостей к ПМЭФ-2019

Логотип RIA.ru в оформлении стенда ресурса на Российском инвестиционном форуме в Сочи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. РИА Новости выпустило специальную информационную ленту для участников Петербургского международного экономического форума, а также для тех, кто хочет быть в курсе событий мероприятия. Лента доступна в мобильном приложении "Динамика дня" с 5 по 8 июня.

Android. Подписчики мобильного приложения будут получать главные новости одной строкой, зачастую еще до того, как о событии сообщат информационные агентства. Помимо просмотра сообщений с форума пользователи приложения смогут дополнительно настроить фильтры по ключевым словам и следить за новостной экономической и общественно-политической повесткой дня. Приложение можно скачать бесплатно для IOS

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума. На ПМЭФ-2019 медиагруппа будет представлена информационным агентством РИА Новости, а также международным информационным агентством и радио Sputnik.

Мобильное приложение "Динамика дня" от РИА Новости — первое и единственное подобное решение на российском рынке. "Динамика дня" позволяет профессионалам информационного рынка, а также руководителям коммерческих и государственных структур получать доступ к информации раньше, чем о ней узнают другие. Приложение полезно в первую очередь профессиональной аудитории, тем, кто глубоко погружен в контекст и кому достаточно одной строки для понимания изменений.

РИА Новости – флагманский ресурс МИА "Россия сегодня", которое выступает информационным партнером ПМЭФ-2019. МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: Спорт РИА Новости , Недвижимость РИА Новости , Прайм, Рейтинг РИА Новости , Sputnik. – флагманский ресурскоторое выступает информационным партнером ПМЭФ-2019. МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости ИноСМИ . За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио