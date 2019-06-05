Депутат Пушкина заявила, что новый вид алиментов не защитит детей

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ("Единая Россия") считает, что обязанность родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье не защитит детей и может разрушить институт брака.

Ранее Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади. При этом ребенка в таком случае должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий. Размер выплат и необходимость их начисления в ежемесячном порядке будет определять суд.

"Долги по алиментным обязательствам - одна из самых острых и волнующих проблем. Суммы алиментных задолженностей исчисляются в России миллиардами рублей, а количество должников превышает сотни тысяч человек. Инициатива Минюста очень неоднозначна. С точки зрения защиты интересов детей, предложение логически объяснимо. Вот только один возникает вопрос: а если родители вместе, то условия проживания ребенка и отсутствие собственной жилплощади не так важно?" - заявила Пушкина РИА Новости.

Она добавила, что с точки зрения сохранения семьи и увеличения рождаемости в стране, последствия могут быть непредсказуемы.

"Современная действительность такова: не дашь денег – не увидишь ребенка. В случае принятия соответствующего закона "аппетиты" вырастут в геометрической прогрессии. По моему мнению, такой закон не защитит ребенка, а приведет к разрушению института брака", - считает Пушкина.

В феврале глава Минюста Александр Коновалов заявил о необходимости обязать родителей содержать детей во время обучения в вузах. Министерство также анонсировало разработку целого ряда поправок в семейное законодательство.