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РИА Новости

Депутат Пушкина заявила, что новый вид алиментов не защитит детей

Вчера, 11:51
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловОксана Пушкина
Оксана Пушкина
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Оксана Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ("Единая Россия") считает, что обязанность родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье не защитит детей и может разрушить институт брака.
Ранее Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади. При этом ребенка в таком случае должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий. Размер выплат и необходимость их начисления в ежемесячном порядке будет определять суд.
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"Долги по алиментным обязательствам - одна из самых острых и волнующих проблем. Суммы алиментных задолженностей исчисляются в России миллиардами рублей, а количество должников превышает сотни тысяч человек. Инициатива Минюста очень неоднозначна. С точки зрения защиты интересов детей, предложение логически объяснимо. Вот только один возникает вопрос: а если родители вместе, то условия проживания ребенка и отсутствие собственной жилплощади не так важно?" - заявила Пушкина РИА Новости.
Она добавила, что с точки зрения сохранения семьи и увеличения рождаемости в стране, последствия могут быть непредсказуемы.
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"Современная действительность такова: не дашь денег – не увидишь ребенка. В случае принятия соответствующего закона "аппетиты" вырастут в геометрической прогрессии. По моему мнению, такой закон не защитит ребенка, а приведет к разрушению института брака", - считает Пушкина.
В феврале глава Минюста Александр Коновалов заявил о необходимости обязать родителей содержать детей во время обучения в вузах. Министерство также анонсировало разработку целого ряда поправок в семейное законодательство.
Уже в марте обе палаты российского парламента одобрили и приняли закон о сохранении права на получение алиментов для нуждающихся в помощи женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет.
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Оксана ПушкинаГосдума РФРоссияОбщество
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