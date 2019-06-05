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РИА Новости

СК задержал еще двух подозреваемых по делу об убийстве экс-спецназовца

Вчера, 11:49
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© Стоп-кадр видео RuptlyЦветы на месте убийства Никиты Белянкина
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина
© Стоп-кадр видео Ruptly
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следствие задержало еще двоих участников конфликта в Подмосковном Красногорске, в ходе которого был убит экс-спецназовец, заступившийся за незнакомца, которого избивала толпа, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
"В ходе расследования Главным следственным управлением СК России уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске, причинении телесных повреждений мужчине и хулиганстве задержаны еще двое участников конфликта", - сказала она.
Никита Белянкин
3 июня, 16:17
"Умер в метрах от дома": что известно об убийстве спецназовца в Подмосковье
Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин был убит на выходных в ходе массовой драки под Красногорском. Он заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа. Дело о ранении этого мужчины соединено в одно производство с делом об убийстве Белянкина, преступления расследуются в центральном аппарате Следственного комитета. СК сообщал ранее, что все участники драки им известны, следствие намерено дать их действиям правовую оценку. Пока по делу задержаны четыре человека.
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеСледственный комитет РФПроисшествия
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