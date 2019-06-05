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6 июня: Вознесение Господне

Вчера, 11:45
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Религиозные праздники 6 июня
Вознесение Господне
Праздник в память этого события, совершившегося, по преданию, на Масличной горе близ Вифании, приходится на сороковой день после Пасхи.
Согласно книге Деяний святых апостолов, Иисус после своего Воскресения "в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием", а затем собрал апостолов в Иерусалиме и повелел им не расходиться сказав: "вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым". После этого "Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо"(Деян. 1-9-11).
О Вознесении Господнем кратко рассказано и в заключительных главах двух Евангелий – от Марка (Мк. 16:19-20) и от Луки (Лк.24:50-53).
Некоторые предполагают, что это было перемещение Спасителя в какие-то высшие, но все же чувственные сферы бытия. Скептики возражают, что учение о Вознесении несовместимо с современным научным знанием о мире. Православные богословы уверяют: и те, и другие заблуждаются, не зная Писания.
Суть Вознесения Господня — в его церковном понимании — в том, что с этого момента Господь перестает чувственно являться Своим ученикам так, как делал это в течение сорока дней после Воскресения, и будет открываться им иными путями. И настанет день совершенного откровения, когда на каждом из них почиет Дух Святый и они снова обретут своего Учителя — полнее и совершеннее, чем даже в светлое утро Воскресения.
Христианское мировоззрение утверждает, что весь этот мир — только образ иного мира, только маленький уголок бесконечности, что истинное бытие — не то, которое мы ощущаем в нашем чувственном опыте, что все видимое — только тень истинного бытия.
Христос являлся ученикам воскресшим, потому что Его общение с ними в дни Его жизни и Воскресения было ограничено пространством и временем. И хотя они видели Его Воскресшим — это были только мгновения: они собирались и ждали Его, и вот — через закрытую дверь — являлся Он и учил их, и их сердца наполнялись радостью и светом: они говорят с Ним, видят Его, но пройдут мгновения, и Он исчезнет, и в сердцах их будет радость, растворенная тоской и скорбью, потому что Его опять нет с ними.
Но после явления Святаго Духа они будут иметь Его неотступно во всех пространствах и во все времена. Куда только ни занесет их жизнь, куда только ни пойдут они с Его проповедью, Он будет с ними.
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Календарь праздников - Религия и мировоззрениерелигия
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