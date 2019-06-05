Мосгордума согласовала кандидатуру на должность нового прокурора столицы

"На итоговом в этом созыве заседании Мосгордума согласовала представленного на должность Прокурора Москвы Дениса Попова, чью кандидатуру внес Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Новый прокурор имеет большой опыт работы и в Москве, и в регионах. Он хорошо знаком со столичной спецификой, зарекомендовал себя на федеральном уровне", - отметил председатель Мосгордумы 6-го созыва Алексей Шапошников.