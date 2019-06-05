Мосгордума согласовала кандидатуру на должность нового прокурора столицы

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Депутаты Мосгордумы согласовали кандидатуру Дениса Попова на должность нового прокурора Москвы на итоговом заседании столичного парламента в среду, передает корреспондент РИА Новости.
За кандидатуру Попова проголосовали все 37 депутатов, зарегистрированные на заседании.
"На итоговом в этом созыве заседании Мосгордума согласовала представленного на должность Прокурора Москвы Дениса Попова, чью кандидатуру внес Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Новый прокурор имеет большой опыт работы и в Москве, и в регионах. Он хорошо знаком со столичной спецификой, зарекомендовал себя на федеральном уровне", - отметил председатель Мосгордумы 6-го созыва Алексей Шапошников.
По его словам, одной из основных задач взаимодействия столичного парламента с прокуратурой Москвы остается совершенствование столичного законодательства. Вместе они проводят комплексную работу по мониторингу городского законодательства и стараются своевременно корректировать правовую базу столицы, чтобы она соответствовала тем изменениям, которые вносятся в федеральные законы.
"Уверен, что в лице Дениса Геннадьевича столичная прокуратура продолжит эффективное взаимодействие с Мосгордумой", - добавил Шапошников.