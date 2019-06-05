Волгоградский губернатор примет участие в выборах главы региона

ВОЛГОГРАД, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил во время совещания, что примет участие в выборах главы региона.

Ранее сообщалось, что депутаты Волгоградской областной думы назначили проведение выборов губернатора региона и местного парламента на 8 сентября, в единый день голосования.

"Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на второй срок," - сообщил Бочаров на совещании. Он отметил, что надеется на поддержку жителей региона.