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РИА Новости

Волгоградский губернатор примет участие в выборах главы региона

Вчера, 11:34
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил во время совещания, что примет участие в выборах главы региона.
Ранее сообщалось, что депутаты Волгоградской областной думы назначили проведение выборов губернатора региона и местного парламента на 8 сентября, в единый день голосования.
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"Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на второй срок," - сообщил Бочаров на совещании. Он отметил, что надеется на поддержку жителей региона.
Бочаров указом президента России 2 апреля 2014 года был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Волгоградской области, победил на досрочных выборах главы региона 14 сентября 2014 года.
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Андрей БочаровЕдиный день голосованияВолгоградская областьПолитика
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