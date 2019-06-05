Волгоградский губернатор примет участие в выборах главы региона

ВОЛГОГРАД, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил во время совещания, что примет участие в выборах главы региона.
Ранее сообщалось, что депутаты Волгоградской областной думы назначили проведение выборов губернатора региона и местного парламента на 8 сентября, в единый день голосования.
"Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на второй срок," - сообщил Бочаров на совещании. Он отметил, что надеется на поддержку жителей региона.
Бочаров указом президента России 2 апреля 2014 года был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Волгоградской области, победил на досрочных выборах главы региона 14 сентября 2014 года.