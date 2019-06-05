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РИА Новости

В Минске три рабочие подгруппы по Донбассу приступили к переговорам

Вчера, 11:33
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ДОНЕЦК, 5 июн – РИА Новости. Экономическая, гуманитарная подгруппы и группа по вопросам безопасности после 1,5 месяца перерыва приступили к работе в Минске, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Встреча контактной группы и ее рабочих подгрупп запланированы на среду в Минске.
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"Рабочие группы по экономическим вопросам, вопросам безопасности и гуманитарным вопросам открыли переговорный процесс в Минске после полуторамесячного перерыва", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
В свою очередь, представитель аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил журналистам, что на заседании гуманитарной подгруппы планируется обсудить вопросы обмена удерживаемыми лицами и организации поиска граждан, пропавших без вести.
В МИД Белоруссии, со своей стороны, подтвердили, что встреча рабочих подгрупп проходит в Минске в среду. "Рабочие группы встречаются в Минске перед заседанием трехсторонней контактной группы по урегулированию на востоке Украины", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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