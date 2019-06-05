В Минске три рабочие подгруппы по Донбассу приступили к переговорам

ДОНЕЦК, 5 июн – РИА Новости. Экономическая, гуманитарная подгруппы и группа по вопросам безопасности после 1,5 месяца перерыва приступили к работе в Минске, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Встреча контактной группы и ее рабочих подгрупп запланированы на среду в Минске.

"Рабочие группы по экономическим вопросам, вопросам безопасности и гуманитарным вопросам открыли переговорный процесс в Минске после полуторамесячного перерыва", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

В свою очередь, представитель аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил журналистам, что на заседании гуманитарной подгруппы планируется обсудить вопросы обмена удерживаемыми лицами и организации поиска граждан, пропавших без вести.