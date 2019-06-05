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РИА Новости

В Москве проверяют отель "Савой" после сообщения о минировании

Вчера, 11:21
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© РИА Новости / Владимир ВяткинБар в отеле "Савой" в Москве
Бар в отеле Савой в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Бар в отеле "Савой" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На электронную почту отеля по адресу: улица Рождественка, дом 3/6, строение 1 пришло письмо с угрозой взрыва, идет проверка", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что эвакуация постояльцев и персонала отеля пока не проводится.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.
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ТуризмМассовые звонки о "минировании" зданий в РоссииМоскваПроисшествия
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