В Москве проверяют отель "Савой" после сообщения о минировании

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На электронную почту отеля по адресу: улица Рождественка, дом 3/6, строение 1 пришло письмо с угрозой взрыва, идет проверка", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что эвакуация постояльцев и персонала отеля пока не проводится.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.