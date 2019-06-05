Полина Колозариди о том, что такое интернет на самом деле

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" интернет-исследователь Полина Колозариди откровенно рассказывает о том, что такое интернет глобальный, а что – локальный, почему люди делают так много селфи, как манипулируют благодаря интернету, кто такие “сибмамы” и что такое “закон о забвении”. А также объясняет, почему интернет – это больше не то место, где можно найти всё, что угодно, и насколько человек похож на себя в соцсетях.