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РИА Новости
Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Полина Колозариди о том, что такое интернет на самом деле

Вчера, 12:00
358
Как вы это делаете?!
Полина Колозариди о том, что такое интернет на самом деле
Вчера, 12:00
Каждую секунду к 4,39 миллиардам пользователей интернета прибавляется еще 11. И каждый увеличивает количество информации, которую хранит сеть. Так, совсем рядом с нами расширяется и развивается другая реальность - интернет. Какой след мы оставляем в этом пространстве? Кто собирает и хранит эти следы? И чем опасна всемирная паутина?
В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" интернет-исследователь Полина Колозариди откровенно рассказывает о том, что такое интернет глобальный, а что – локальный, почему люди делают так много селфи, как манипулируют благодаря интернету, кто такие “сибмамы” и что такое “закон о забвении”. А также объясняет, почему интернет – это больше не то место, где можно найти всё, что угодно, и насколько человек похож на себя в соцсетях.
Спрашиваем Полину Колозариди "Как вы это делаете?!" и узнаём:
3:10 – что интернет на самом деле знает о нас
6:10 – о зависимости между регионом проживания человека и его поведением в интернете
11:20 – чем отличается сегодняшний пользователь соцсетей от пользователя 10-летней давности
13:10 – почему “селфи – это творчество, протест или жест”
17:00 – интернет помогает отношениям или вредит им
21:40 – кто манипулирует нами в мессенджерах
24:25 – о родительских форумах
30:00 – о травле в интернете
34:00 – как изучают интернет
37:55 – в чём будущее интернета
39:40 – что упускает человек, не зарегистрированный ни в одной соцсети
44:00 – станет ли возможность ограничить информацию о себе в интернете отдельной услугой
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Наталья ЛосеваКак вы это делаете?!Подкаст
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