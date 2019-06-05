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РИА Новости

Эксперты прогнозируют вторые туры и коалиции на региональных выборах

Вчера, 11:13
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования на избирательном участке в Московской области
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Избирательные кампании в ряде регионов в этом году могут растянуться на два тура, а в законодательных собраниях появятся не только яркие одномандатники, но коалиции единоросов с малыми партиями, считают политологи, опрошенные РИА Новости.
Свыше пяти тысяч избирательных кампаний различного уровня, на которых будет замещаться около 47 тысяч мандатов и выборных должностей, пройдёт в единый день голосования 8 сентября. В 16 регионах состоятся выборы губернаторов, в 13 субъектах - избиратели определят депутатов законодательных собраний.
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Вторые туры

По словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, избирательные кампании 2019 года проходят в том же тренде, что и в прошлый единый день голосования, когда в ряде регионов на выборах губернаторов были назначены вторые туры.
"В ряде регионов врио будут вынуждены менять ход избирательной кампании с традиционной на кампанию в режиме форс-мажора... Те процессы, которые происходили в прошлом году, которые привели ко вторым турам на губернаторских выборах и победе в ряде регионах оппозиционных кандидатов - все это присутствуют и сейчас",- отметил Мухин.
Похожего мнения относительно губернаторских выборов придерживается и руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, по словам которого, непредсказуемость этой избирательной кампании может привести ко вторым турам в ряде регионов.
"Много, где в регионах существует риск вторых туров... В любом случае (в первых турах) кандидаты будут выигрывать на выборах с небольшими процентами. В регионах не исключено применение административного ресурса там, где могут быть вторые туры", - полагает эксперт.
Он добавил, что так же продолжится тенденция, когда врио глав субъектов будут идти на выборы не от партии власти, а как самовыдвиженцы.
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Непредсказуемость и новые реалии выборов

Характеризуя в целом региональные кампании, Миронов прежде всего отмечает её непредсказуемость.
"Один из важнейших признаков этих выборов - очень высокая непредсказуемость, очень высокая зависимость от качества избирательной кампании, от её социальной направленности", - сказал он.
Эксперт считает, что на региональных выборах кандидатам "необходимо по-новому строить свои избирательные кампании".
"Важно правильно провести кампанию. Все стандартные политические ходы, которые чаще всего применяются, перестают работать. Они были основаны на принципе шоу: организация ярких праздников, постоянное появление врио в телевизоре, его общение с первыми лицами. Но сейчас для победы нужны социальные экономические решения, диалог с людьми", - отметил Миронов.
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Коалиции в заксобраниях

Несмотря на неустойчивые позиции "Единой России", политологи не считают её рейтинги критически низкими, но не исключают, что для сохранения большинства в региональных парламентах партия может прибегать с созданию коалиций с другими политическими силами или продвижению своих одномандатников.
"Рейтинги "Единой России" снизились, но не критически, тем более что в ряде случаев произведена перенастройка избирательной системы, ну, например, где-то стало больше одномандатных округов, процент депутатов избираемых по одномандатному округу увеличился. Где-то полностью избираются все депутаты по одномандатным округам, как, например, это происходит в Москве", - отметил вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.
В свою очередь Миронов полагает, что после этих выборов в регионах станет все больше законодательных собраний, где будут создаваться коалиции из "Единой России" и в меру оппозиционной партии.
"Сейчас усилится роль малых партий, которые могут подойти для коалиций, будет больше одномандатников, которые помогут укреплять позиции "Единой России", - отметил он, добавив, что у парламентской оппозиции в лице КПРФ и ЛДПР ожидается прирост голосов.
По пути перехода на одномандатную систему пошла Москва, что не помешает ей, по словам Мухина, стать одним из самых интересных регионов с точки зрения зрелищной выборной кампании.
"Московская власть вступает в прямое противоборство со своими давними оппонентами, некоторые из которых стали муниципальными депутатами или партийными представителями. Тут будет интересно и конкурентно", - считает политолог.
Аналитик полагает, что у оппозиции есть шанс разбавить партийный тот расклад в Мосгордуме, который существует сейчас в столичном парламенте. "Шансы есть у всех, но тут важно, чтобы наши оппозиционеры отошли, наконец, от популизма и продемонстрировали свой профессионализм", - добавил Мухин.
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Новые технологии

Московские в этом году интересны не только разнообразием заявленных участников, но и применением цифровых технологий: в столице на выборах в Мосгордуму некоторых участках будет организовано дистанционное электронное голосование. Кроме того, в городе в единый день голосования заработают цифровые участки, благодаря которым жители регионов, находящиеся в Москве, смогут проголосовать за кандидата в губернаторы своего региона.
По мнению Минченко, в перспективе вообще стоит полностью перейти на дистанционное голосование по интернету. "Рано или поздно мы перейдем неизбежно на голосование по интернету. Есть страны, где очень высокий процент людей голосует по интернету - Эстония, например, и у них нет проблем с этим. Современные технологии позволяют достаточно эффективно защищать результаты", - сказал он.
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Мухин, поддерживающий цифровые технологии на выборах, отметил, что их применение может столкнуться с целой кампанией по подрыву доверия к голосованию.
"Скандалы будут, безусловно, потому, что многие организации, которые следят за выборами, будут пытаться создавать провокации иногда на ровном месте, иногда по актуальным причинам. Поэтому важно внимательно следить за руками, так как цель некоторых организаций - это дискредитация процесса выборов", - сообщил он.
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