Эксперты прогнозируют вторые туры и коалиции на региональных выборах

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Московской области. Архивное фото

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Московской области

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Избирательные кампании в ряде регионов в этом году могут растянуться на два тура, а в законодательных собраниях появятся не только яркие одномандатники, но коалиции единоросов с малыми партиями, считают политологи, опрошенные РИА Новости.

Свыше пяти тысяч избирательных кампаний различного уровня, на которых будет замещаться около 47 тысяч мандатов и выборных должностей, пройдёт в единый день голосования 8 сентября. В 16 регионах состоятся выборы губернаторов, в 13 субъектах - избиратели определят депутатов законодательных собраний.

Вторые туры

По словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, избирательные кампании 2019 года проходят в том же тренде, что и в прошлый единый день голосования, когда в ряде регионов на выборах губернаторов были назначены вторые туры.

"В ряде регионов врио будут вынуждены менять ход избирательной кампании с традиционной на кампанию в режиме форс-мажора... Те процессы, которые происходили в прошлом году, которые привели ко вторым турам на губернаторских выборах и победе в ряде регионах оппозиционных кандидатов - все это присутствуют и сейчас",- отметил Мухин.

Похожего мнения относительно губернаторских выборов придерживается и руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, по словам которого, непредсказуемость этой избирательной кампании может привести ко вторым турам в ряде регионов.

"Много, где в регионах существует риск вторых туров... В любом случае (в первых турах) кандидаты будут выигрывать на выборах с небольшими процентами. В регионах не исключено применение административного ресурса там, где могут быть вторые туры", - полагает эксперт.

Он добавил, что так же продолжится тенденция, когда врио глав субъектов будут идти на выборы не от партии власти, а как самовыдвиженцы.

Непредсказуемость и новые реалии выборов

Характеризуя в целом региональные кампании, Миронов прежде всего отмечает её непредсказуемость.

"Один из важнейших признаков этих выборов - очень высокая непредсказуемость, очень высокая зависимость от качества избирательной кампании, от её социальной направленности", - сказал он.

Эксперт считает, что на региональных выборах кандидатам "необходимо по-новому строить свои избирательные кампании".

"Важно правильно провести кампанию. Все стандартные политические ходы, которые чаще всего применяются, перестают работать. Они были основаны на принципе шоу: организация ярких праздников, постоянное появление врио в телевизоре, его общение с первыми лицами. Но сейчас для победы нужны социальные экономические решения, диалог с людьми", - отметил Миронов.

Коалиции в заксобраниях

Несмотря на неустойчивые позиции "Единой России", политологи не считают её рейтинги критически низкими, но не исключают, что для сохранения большинства в региональных парламентах партия может прибегать с созданию коалиций с другими политическими силами или продвижению своих одномандатников.

"Рейтинги "Единой России" снизились, но не критически, тем более что в ряде случаев произведена перенастройка избирательной системы, ну, например, где-то стало больше одномандатных округов, процент депутатов избираемых по одномандатному округу увеличился. Где-то полностью избираются все депутаты по одномандатным округам, как, например, это происходит в Москве", - отметил вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

В свою очередь Миронов полагает, что после этих выборов в регионах станет все больше законодательных собраний, где будут создаваться коалиции из "Единой России" и в меру оппозиционной партии.

"Сейчас усилится роль малых партий, которые могут подойти для коалиций, будет больше одномандатников, которые помогут укреплять позиции "Единой России", - отметил он, добавив, что у парламентской оппозиции в лице КПРФ и ЛДПР ожидается прирост голосов.

По пути перехода на одномандатную систему пошла Москва, что не помешает ей, по словам Мухина, стать одним из самых интересных регионов с точки зрения зрелищной выборной кампании.

"Московская власть вступает в прямое противоборство со своими давними оппонентами, некоторые из которых стали муниципальными депутатами или партийными представителями. Тут будет интересно и конкурентно", - считает политолог.

Аналитик полагает, что у оппозиции есть шанс разбавить партийный тот расклад в Мосгордуме, который существует сейчас в столичном парламенте. "Шансы есть у всех, но тут важно, чтобы наши оппозиционеры отошли, наконец, от популизма и продемонстрировали свой профессионализм", - добавил Мухин.

Новые технологии

Московские в этом году интересны не только разнообразием заявленных участников, но и применением цифровых технологий: в столице на выборах в Мосгордуму некоторых участках будет организовано дистанционное электронное голосование. Кроме того, в городе в единый день голосования заработают цифровые участки, благодаря которым жители регионов, находящиеся в Москве, смогут проголосовать за кандидата в губернаторы своего региона.

По мнению Минченко, в перспективе вообще стоит полностью перейти на дистанционное голосование по интернету. "Рано или поздно мы перейдем неизбежно на голосование по интернету. Есть страны, где очень высокий процент людей голосует по интернету - Эстония, например, и у них нет проблем с этим. Современные технологии позволяют достаточно эффективно защищать результаты", - сказал он.

Мухин, поддерживающий цифровые технологии на выборах, отметил, что их применение может столкнуться с целой кампанией по подрыву доверия к голосованию.