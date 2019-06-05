Житель Магнитогорска пойдет под суд за изнасилование и убийство школьницы

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн - РИА Новости. Житель Магнитогорска Челябинской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки, которая пришла помочь ему делать ремонт в квартире знакомой семьи, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
По данным следствия, днем 22 июня 2018 года мужчина делал ремонт в квартире знакомой семьи в Магнитогорске, куда пришла 15-летняя девочка, чтобы помочь. Он в состоянии наркотического опьянения изнасиловал ее, потом несколько раз ударил руками, ногами и молотком по голове и телу, отчего школьница скончалась на месте. Следствие уточняет, что позже мужчина обратился к соседям и сообщил, что обнаружил в квартире тело девочки, в этот же день он был задержан.
В ходе следствия местный житель не отрицал совершения противоправных действий в отношении потерпевшей, но называл разные версии случившегося, поясняет следствие.
"Заместителем прокурора Челябинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Магнитогорска… Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), пунктом "а" части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), добавляет прокуратура. А также части 1 статьи 122 УК РФ (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией), пунктом "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), уточняется в сообщении.