Житель Магнитогорска пойдет под суд за изнасилование и убийство школьницы

По данным следствия, днем 22 июня 2018 года мужчина делал ремонт в квартире знакомой семьи в Магнитогорске, куда пришла 15-летняя девочка, чтобы помочь. Он в состоянии наркотического опьянения изнасиловал ее, потом несколько раз ударил руками, ногами и молотком по голове и телу, отчего школьница скончалась на месте. Следствие уточняет, что позже мужчина обратился к соседям и сообщил, что обнаружил в квартире тело девочки, в этот же день он был задержан.