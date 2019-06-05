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РИА Новости

Собянин: в Москве треть дворов находятся в "не очень хорошем состоянии"

Вчера, 11:07
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр города Москвы Сергей Собянин
Мэр города Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мэр города Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Треть дворов Москвы находятся в не очень хорошем состоянии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире на канале ТВЦ.
"Огромные территории требуют внимания. Если москвичи не плохо оценивают состояние дворов, то по нашим исследованиям треть дворов в не очень хорошем состоянии", - заявил Собянин.
Он добавил, что самую низкую оценку, по мнению москвичей, заслужило состояние улично-дорожной сети, придомовых территорий и междворовых проездов.
По его словам, в этом году намечено благоустройство 4,5 тысячи дворов и нескольких десятков улиц.
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