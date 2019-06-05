Собянин: в Москве треть дворов находятся в "не очень хорошем состоянии"

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Треть дворов Москвы находятся в не очень хорошем состоянии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире на канале ТВЦ.
"Огромные территории требуют внимания. Если москвичи не плохо оценивают состояние дворов, то по нашим исследованиям треть дворов в не очень хорошем состоянии", - заявил Собянин.
Он добавил, что самую низкую оценку, по мнению москвичей, заслужило состояние улично-дорожной сети, придомовых территорий и междворовых проездов.
По его словам, в этом году намечено благоустройство 4,5 тысячи дворов и нескольких десятков улиц.