В Чите девушка угнала у случайного знакомого авто за шесть миллионов рублей

ЧИТА, 5 июн - РИА Новости. Жительница Читы похитила автомобиль Mercedes стоимостью около шести миллионов рублей после распития спиртного с хозяином автомобиля, с которым она познакомилась накануне, ее личность установлена, сообщили в пресс-службе МВД России по Забайкальскому краю.

"В полицию обратился 44-летний житель краевого центра и сообщил о преступлении. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что из квартиры похищены золотые украшения, а со двора дома - автомобиль Mercedes 2018 года выпуска, в салоне которого находились три сотовых телефона, один из которых стоимостью около 60 тысяч рублей, и наличные денежные средства в сумме 33 тысячи рублей", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что накануне потерпевший на улице познакомился с девушкой и пригласил ее к себе домой. После распития спиртного мужчина уснул, а на утро обнаружил пропажу иномарки и ценных вещей.

"Сотрудники уголовного розыска отдела полиции "Северный" УМВД России по городу Чите и управления уголовного розыска регионального УМВД установили личность подозреваемой. Ею оказалась 21-летняя читинка, ранее не попадавшая в поле зрения правоохранительных органов. От злоумышленницы получены признательные показания", - сказали в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, девушка, похитив ценности из квартиры, попыталась уехать на автомобиле потерпевшего, но из-за своего нетрезвого состояния попросила сесть за руль случайного прохожего, который довез ее до дома в поселок КСК. Утром следующего дня девушка перегнала транспортное средство.

Оперативники обнаружили автомобиль брошенным в поле за пределами Читы.