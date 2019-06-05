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РИА Новости

В Чите девушка угнала у случайного знакомого авто за шесть миллионов рублей

Вчера, 11:04
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© AP Photo / Kamran JebreiliЭмблема Mercedes Benz
Эмблема Mercedes Benz
© AP Photo / Kamran Jebreili
ЧИТА, 5 июн - РИА Новости. Жительница Читы похитила автомобиль Mercedes стоимостью около шести миллионов рублей после распития спиртного с хозяином автомобиля, с которым она познакомилась накануне, ее личность установлена, сообщили в пресс-службе МВД России по Забайкальскому краю.
"В полицию обратился 44-летний житель краевого центра и сообщил о преступлении. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что из квартиры похищены золотые украшения, а со двора дома - автомобиль Mercedes 2018 года выпуска, в салоне которого находились три сотовых телефона, один из которых стоимостью около 60 тысяч рублей, и наличные денежные средства в сумме 33 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
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Полицейские установили, что накануне потерпевший на улице познакомился с девушкой и пригласил ее к себе домой. После распития спиртного мужчина уснул, а на утро обнаружил пропажу иномарки и ценных вещей.
"Сотрудники уголовного розыска отдела полиции "Северный" УМВД России по городу Чите и управления уголовного розыска регионального УМВД установили личность подозреваемой. Ею оказалась 21-летняя читинка, ранее не попадавшая в поле зрения правоохранительных органов. От злоумышленницы получены признательные показания", - сказали в пресс-службе.
Как отмечается в сообщении, девушка, похитив ценности из квартиры, попыталась уехать на автомобиле потерпевшего, но из-за своего нетрезвого состояния попросила сесть за руль случайного прохожего, который довез ее до дома в поселок КСК. Утром следующего дня девушка перегнала транспортное средство.
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Оперативники обнаружили автомобиль брошенным в поле за пределами Читы.
"В настоящее время автомобиль возращен потерпевшему в технически исправном состоянии. Принимаются меры к изъятию похищенных телефонов и золотых изделий. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже, совершенной в особо крупном размере. Максимальное наказание, которое предусмотрено законодательством за совершение подобных преступлений, - до 10 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе.
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