"Газпром нефть" представит на ПМЭФ арт-проект на основе нейросетей

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. "Газпром нефть" представит 6 июня на своем стенде на ПМЭФ-2019 цифровой арт-проект "Трансформация", созданный совместно с российским медиа-художником Максимом Жестковым, сообщает пресс-служба компании.

Арт-проект "Трансформация" - это виртуальный макромир из миллиарда "умных" частиц, воспроизведенный на 45-метровом изогнутом экране, стилизованном под ленту Мёбиуса. Все частицы реагируют на виртуальные потоки ветра и изменение света. Когда элементы сталкиваются или касаются изогнутых краев дисплея, происходит смена форм, скорости и траекторий их движения.

"В режиме метаморфоз симуляция может устраивать бесконечный рендер явлений природы и материй - к примеру, превращать северное сияние в жидкий металл, а вихри ветра в разноцветные колосья травы. Поведение каждого элемента запрограммировано на специальном грид-кластере из 50 мощных компьютеров: в общей сложности было задействовано около 650 тысяч CUDA ядер", - отметили в компании.

Сочетания цветов и форм объектов в проекте напоминают о разноцветных виртуальных геологических моделях, которые создаются с помощью нейросетей для поиска нефти