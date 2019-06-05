"Газпром нефть" представит на ПМЭФ арт-проект на основе нейросетей

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. "Газпром нефть" представит 6 июня на своем стенде на ПМЭФ-2019 цифровой арт-проект "Трансформация", созданный совместно с российским медиа-художником Максимом Жестковым, сообщает пресс-служба компании.
Арт-проект "Трансформация" - это виртуальный макромир из миллиарда "умных" частиц, воспроизведенный на 45-метровом изогнутом экране, стилизованном под ленту Мёбиуса. Все частицы реагируют на виртуальные потоки ветра и изменение света. Когда элементы сталкиваются или касаются изогнутых краев дисплея, происходит смена форм, скорости и траекторий их движения.
"В режиме метаморфоз симуляция может устраивать бесконечный рендер явлений природы и материй - к примеру, превращать северное сияние в жидкий металл, а вихри ветра в разноцветные колосья травы. Поведение каждого элемента запрограммировано на специальном грид-кластере из 50 мощных компьютеров: в общей сложности было задействовано около 650 тысяч CUDA ядер", - отметили в компании.
Сочетания цветов и форм объектов в проекте напоминают о разноцветных виртуальных геологических моделях, которые создаются с помощью нейросетей для поиска нефти
"Искусственный интеллект многие до сих пор представляют по фильмам, где он визуализирован с помощью компьютерной графики. Но пока что это выглядело как значительное упрощение сложнейшего процесса. Сейчас цифровые инструменты сделали огромный рывок: вместо имитаций они позволяют отразить явление с учетом его реальных свойств. И нам удалось показать не просто технологии, а оригинальный взгляд на цифровую жизнь. Сложные физические процессы и цифровые технологии моделирования, которые помогают находить и добывать нефть в XXI веке, впервые эффектно воплотились в произведение современного искусства", - пояснил идею проекта член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль.