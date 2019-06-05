Уличившая мужа в измене женщина нашла способ ему отомстить

"Я ехал по дороге и вдруг увидел, как она засовывает в окно лестницу", — рассказал очевидец происшествия.

В комментариях к ролику интернет-пользователи в шутку предположили, что мужчина мог приехать в это место по работе, а его супруга просто "не так все поняла".