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РИА Новости

Уличившая мужа в измене женщина нашла способ ему отомстить

Вчера, 11:04
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Сиднее женщина отомстила супругу, заметив его автомобиль возле публичного дома. Об этом сообщает Daily Mail.
Она раздобыла стремянку и разбила ей окно машины. "Орудие возмездия" женщина оставила на месте инцидента.
"Я ехал по дороге и вдруг увидел, как она засовывает в окно лестницу", — рассказал очевидец происшествия.
Прохожие сняли разбитый автомобиль на видео.
В комментариях к ролику интернет-пользователи в шутку предположили, что мужчина мог приехать в это место по работе, а его супруга просто "не так все поняла".
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