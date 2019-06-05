Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T10:55Z
https://ria.ru/20190605/1555267008.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Трем диспетчерам РЖД в Хабаровске предъявили обвинение в получении взяток

Вчера, 10:55
516
ХАБАРОВСК, 5 июн — РИА Новости. Следствие предъявило трем маневровым диспетчерам железнодорожной станции "Хабаровск-2" обвинение в получении взяток, они задержаны, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России в среду.
Ранее сообщалось, что в здании управления ДВЖД в Хабаровске во вторник прошли обыски. В отношении трех диспетчеров, а также бывшего начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций возбуждены дела о взятках. По версии следствия, диспетчеры систематически получали от представителей транспортных компаний региона взятки в крупных и особо крупных размерах за общее покровительство, выражающееся в процедуре по ускоренной подаче и уборке железнодорожных вагонов. Общий размер взяток по предварительным данным составляет несколько миллионов рублей.
Томский железнодорожный вокзал
Вчера, 10:43
В Томске руководителей вокзала заподозрили во взятках на 330 тысяч рублей
"Трем диспетчерам предъявлено обвинение по статьям "получение взятки в значительном размере" и "получение взятки в крупном размере". …Диспетчеры задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках расследования дела проведено около 50 обысков, изъяты карты кредитных организаций, которые, по утверждению следствия, использовались при совершении преступлений. Устанавливаются и допрашиваются представители коммерческих организаций, передававшие деньги обвиняемым.
610000
Обсудить 0
ХабаровскПроисшествия
Рекомендуем
Эмблема Mercedes Benz
В Чите девушка угнала у случайного знакомого авто за шесть миллионов рублей
РИА
Новости
Томский железнодорожный вокзал
В Томске руководителей вокзала заподозрили во взятках на 330 тысяч рублей
Житель Магнитогорска пойдет под суд за изнасилование и убийство школьницы
Уличившая мужа в измене женщина нашла способ ему отомстить
Лента
новостей
Источник: на Кубани при взрыве гранаты погиб кредитор, требовавший долг
Ракета Чанчжэн-11 во время запуска с морской платформы в Желтом море у провинции Шаньдун, Китай. 5 июня 2019
Эксперт прокомментировал запуск Китаем ракеты с морской платформы
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
Парижанам посоветовали проверить кровь на свинец из-за пожара в Нотр-Даме
Паспорт гражданина Российской Федерации
Житель Хабаровского края 33 года прожил без паспорта
Никита Белянкин
Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский обратился к России после "обострения обстановки" в Донбассе
Здание венгерского парламента на реке Дунай, неподалеку от которого был обнаружен затонувший катер. 30 мая 2019
Число погибших при крушении катера на Дунае возросло до 12
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Акимов пожелал удачи губернаторам, отсутствующим на совещании по нацпроекту
Американский самолет P-8 Poseidon
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Диспетчеров РЖД в Хабаровске подозревают в крупных взятках
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало "досье на снежного человека"
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Лента новостейМолния