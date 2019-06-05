Трем диспетчерам РЖД в Хабаровске предъявили обвинение в получении взяток

ХАБАРОВСК, 5 июн — РИА Новости. Следствие предъявило трем маневровым диспетчерам железнодорожной станции "Хабаровск-2" обвинение в получении взяток, они задержаны, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России в среду.

Ранее сообщалось, что в здании управления ДВЖД в Хабаровске во вторник прошли обыски. В отношении трех диспетчеров, а также бывшего начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций возбуждены дела о взятках. По версии следствия, диспетчеры систематически получали от представителей транспортных компаний региона взятки в крупных и особо крупных размерах за общее покровительство, выражающееся в процедуре по ускоренной подаче и уборке железнодорожных вагонов. Общий размер взяток по предварительным данным составляет несколько миллионов рублей.

"Трем диспетчерам предъявлено обвинение по статьям "получение взятки в значительном размере" и "получение взятки в крупном размере". …Диспетчеры задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.