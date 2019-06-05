В Египте восемь полицейских погибли при нападении на КПП

КАИР, 5 июн - РИА Новости. Восемь сотрудников правоохранительных органов Египта погибли при нападении боевиков на блок-пост в окрестностях города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, сообщило египетское телевидение.

В ходе ответной операции силовиков были уничтожены пятеро нападавших.

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в органах безопасности сообщил, что боевики обстреляли полицейский блок-пост. Сообщалось, что при атаке могли погибнуть от десяти до 14 сотрудников правоохранительных органов.

Нападение могли совершить члены группировки "Вилаят Сина", которая принадлежит к запрещенному во многих странах мира, в том числе в России, "Исламскому государству"*.

Синайский полуостров остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Орудующие здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и полицейских. На Синае уже больше года проводится масштабная антитеррористическая операция. За это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.