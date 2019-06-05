В Томске руководителей вокзала заподозрили во взятках на 330 тысяч рублей

НОВОСИБИРСК, 5 июн – РИА Новости. Начальник железнодорожного вокзала станции Томск-1 (подразделения "РЖД") и его заместитель задержаны по подозрению в систематическом получении взяток на общую сумму около 330 тысяч рублей, сообщает в среду Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении руководства железнодорожного вокзала станции Томск-1 (структурного подразделения ОАО "РЖД") по факту получения ими взятки в крупном размере", - говорится в сообщении. Представитель ведомства уточнил, что задержан начальник станции и его заместитель.

По предварительным данным СК, с июля 2017 года по июнь 2019 года подозреваемые на систематической основе получали взятки в виде денег от предпринимателя за незаконное подключение и предоставление электричества для торговой точки на территории вокзала.

"Предварительный размер взяток составил 330 тысяч рублей, 4 июня 2019 года при получении очередной взятки фигуранты были взяты с поличным сотрудниками УФСБ России по Томской области", - говорится в сообщении.