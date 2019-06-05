В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 18 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - девять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – десять, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Хама – восемь", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хатла провинции Дейр-Эз-Зор. Выдано 500 продовольственных наборов, общим весом 2 тысячи 175 килограмм.

Отмечается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, составляет 2 518.