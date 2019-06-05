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РИА Новости

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии телеканала "Россия 1"

Вчера, 10:24
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на "России 1" за оскорбления в адрес оппонента во время трансляции. Видео с инцидентом размещено на сайте канала.
Начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов во время прямого включения из Донецка рассказывал о случаях нарушения режима прекращения огня украинскими военными. Один из приглашенных экспертов Всеволод Непогодин в это время показал оппоненту неприличный жест.
Это вызвало бурную реакцию ведущего программы Евгения Попова, который потребовал от Непогодина немедленно покинуть студию.
Вторая ведущая передачи Ольга Скабеева заявила, что украинский эксперт больше никогда не появится в программе из-за "неуважения к зрителям российского телевидения и жителям Донбасса".
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Не первый раз

Похожий инцидент с этим же украинским экспертом произошел в середине мая, когда Владимир Соловьев выгнал Непогодина из студии программы "Кто против" за высказывания об Иосифе Сталине и Степане Бандере.
Тогда Соловьев отметил, что на Украине популяризуется образ Степана Бандеры, который был на стороне Адольфа Гитлера. В ответ на это Непогодин возразил, что украинский националист выступал против сталинизма.
"А какая альтернатива была?" — спросил украинский эксперт.
Однако его вопрос вызвал гнев ведущего передачи.
"То есть ты, сволочь, у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это — альтернатива борьбы? <…> Пошел вон отсюда! Я даже объяснять не хочу", — сказал Соловьев.
После этого Непогодин ушел из студии.

Другие инциденты в эфире

В начале апреля Соловьев выгнал польского эксперта Якуба Корейбу во время обсуждения темы об ответственности Польши перед потомками пострадавших в годы Второй мировой войны семей.
Корейба сравнил многих из них "притворяющимися жуликами", а телеведущего и участников программы обвинил в попытке "манипулировать" памятью убитых и назвал участников дискуссии "отвратительными шовинистами".
Позже в интервью телеканалу "Звезда" Соловьев заявил, что решил выгнать из студии польского политолога за "выходящие за грани" высказывания для того, чтобы его "спасти", поскольку Корейба "мог наговорить себе на уголовную статью".
Другой инцидент произошел и в конце марта в студии НТВ. Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского эксперта Павла Жовниренко после обсуждения одного из интервью главы МВД Украины Арсена Авакова.
Тогда приглашенный политолог утратил над собой контроль и начал кричать. За это Норкин отправил его "отдыхать", вызвав охрану.
Украинскую журналистку выгнали из студии России 1
14 февраля, 01:21
Украинскую журналистку Соколовскую выгнали из студии передачи на "России 1"
981010415
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Так может прикрыть эти полит шоу, у россиян негатив от этих гостей которые оскорбляют наше государство,народ и проповедуют чуждые нам идеи. Хватит рейтинг каналов поднимать за счет хамства и деньги за гонорары авторские можно достойнее найти применение,
5 июня, 11:01
Ввт Ввт
3600001
На канале "Россия 1" вообще смотреть нечего, самый бесполезный после "магазина на диване".
5 июня, 11:02
Сергей Добрый
1900106
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