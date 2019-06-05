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РИА Новости

Рябков оценил перспективы СВПД без компенсации Ирану потерь от санкций

Вчера, 10:24
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 5 июн – РИА Новости. Перспективы Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) без создания механизма компенсации Тегерану потерь от санкций США будут мрачными, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Восьмого мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках СВПД обязательств - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.
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"Если страны, остающиеся в сделке, и не выходящие из нее, в состоянии будут разработать эффективную работоспособную функционирующую модель компенсации Ирану потерь от американских санкций, - хотя бы частичной компенсации, путем сохранения на приемлемом уровне нефтеэкспорта, - тогда, я думаю, повысятся шансы на сохранение СВПД как такового", - сказал Рябков.

Если же этого не получится, то перспективы СВПД будут туманными, если не сказать, мрачными, добавил он. "Мы вынуждены констатировать, что коллеги в Иране преисполнены решимости идти по пути дальнейшего сокращения объема своих обязательств в рамках СВПД, принятых ими, я подчеркиваю, добровольно, если не увидят реальных сдвигов к лучшему в общей обстановке", - сказал замминистра.
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По его словам, это "то, что описывается формулой "меньшее за меньшее". "Мы эту формулу знаем. Мы не считаем, что это оптимальный путь. Но политический выбор в Иране сделан", - сказал он.
"Сейчас было бы важно остановиться у черты, за которой может начаться выход страны из ДНЯО, потому что это стало бы уже по-настоящему опасным развитием, и поворачивало бы всю ситуацию в направлении открытой конфронтации", - сказал Рябков.
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В Иране объяснили свои действия нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе, в случае если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей РябковРоссияИранВ мире
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