Космонавты отработали действия на случай разгерметизации скафандров

"Космонавты столкнулись с негерметичностью скафандров при ВКД (внекорабельной деятельности, то есть выхода в открытый космос - ред.), при возникновении которой им необходимо было оценить наличие утечки кислорода из скафандра и выполнить операции для того, чтобы обеспечить себе безопасность и ускоренно вернуться в шлюзовой отсек", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.