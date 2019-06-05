Космонавты отработали действия на случай разгерметизации скафандров

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские космонавты Александр Скворцов и Сергей Рыжиков, готовящиеся к полёту на МКС, отработали в ходе наземных тренировок действия на случай утечки воздуха из скафандра и поломки шлюзового отсека станции, сообщает Роскосмос.
"Космонавты столкнулись с негерметичностью скафандров при ВКД (внекорабельной деятельности, то есть выхода в открытый космос - ред.), при возникновении которой им необходимо было оценить наличие утечки кислорода из скафандра и выполнить операции для того, чтобы обеспечить себе безопасность и ускоренно вернуться в шлюзовой отсек", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.
Также во время тренировки они отработали действия на случай негерметичности выходного люка, которая привела к тому, что космонавтам пришлось закончить шлюзование в резервном отсеке.
Скворцов отправится на МКС 20 июня в составе очередной экспедиции. Рыжиков - его дублёр в экипаже.