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РИА Новости

Космонавты отработали действия на случай разгерметизации скафандров

Вчера, 10:20
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© Фото : ESA/Алекс ГерстВыход в открытый космос космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Сергея Прокопьева. 11 декабря 2018 год
Выход в открытый космос космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Сергея Прокопьева. 11 декабря 2018 год
© Фото : ESA/Алекс Герст
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские космонавты Александр Скворцов и Сергей Рыжиков, готовящиеся к полёту на МКС, отработали в ходе наземных тренировок действия на случай утечки воздуха из скафандра и поломки шлюзового отсека станции, сообщает Роскосмос.

"Космонавты столкнулись с негерметичностью скафандров при ВКД (внекорабельной деятельности, то есть выхода в открытый космос - ред.), при возникновении которой им необходимо было оценить наличие утечки кислорода из скафандра и выполнить операции для того, чтобы обеспечить себе безопасность и ускоренно вернуться в шлюзовой отсек", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Также во время тренировки они отработали действия на случай негерметичности выходного люка, которая привела к тому, что космонавтам пришлось закончить шлюзование в резервном отсеке.
Скворцов отправится на МКС 20 июня в составе очередной экспедиции. Рыжиков - его дублёр в экипаже.
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