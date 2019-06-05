Рябков отметил важность парламентской дипломатии в отношениях с рядом стран

МОНТЕВИДЕО, 5 июн – РИА Новости. Парламентская дипломатия приобретает особое значение на фоне нежелания исполнительной власти в ряде стран развивать отношения с Москвой, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Нужно создавать группы дружбы, нужно иметь возможность обмениваться по линии профильных комитетов - общих тем немало - в условиях, когда в целом ряде стран исполнительная власть проявляет если не нежелание на равноправной взаимоуважительной основе развивать отношения с Россией, то чурается такого рода контактов", - сказал Рябков. По его словам, в этих условиях парламентская составляющая приобретает дополнительную ценность и актуальность.

Комментируя взаимодействие Москвы и Монтевидео, где прошли политические консультации на уровне заместителей министров двух стран, Рябков выразил надежду, что эта составляющая взаимодействия "получит развитие вплоть до… заключения соответствующих соглашений о взаимодействии".

"Важно, что в Уругвае, как и в других странах Латинской Америки, мы постоянно чувствуем этот интерес", - отметил Рябков, выразив уверенность, что в Федеральном Собрании "это фиксируют и отклик будет конструктивным и заинтересованным".