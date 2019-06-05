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РИА Новости

Рябков отметил важность парламентской дипломатии в отношениях с рядом стран

Вчера, 10:12
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 5 июн – РИА Новости. Парламентская дипломатия приобретает особое значение на фоне нежелания исполнительной власти в ряде стран развивать отношения с Москвой, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Нужно создавать группы дружбы, нужно иметь возможность обмениваться по линии профильных комитетов - общих тем немало - в условиях, когда в целом ряде стран исполнительная власть проявляет если не нежелание на равноправной взаимоуважительной основе развивать отношения с Россией, то чурается такого рода контактов", - сказал Рябков. По его словам, в этих условиях парламентская составляющая приобретает дополнительную ценность и актуальность.
Комментируя взаимодействие Москвы и Монтевидео, где прошли политические консультации на уровне заместителей министров двух стран, Рябков выразил надежду, что эта составляющая взаимодействия "получит развитие вплоть до… заключения соответствующих соглашений о взаимодействии".
"Важно, что в Уругвае, как и в других странах Латинской Америки, мы постоянно чувствуем этот интерес", - отметил Рябков, выразив уверенность, что в Федеральном Собрании "это фиксируют и отклик будет конструктивным и заинтересованным".
По его словам, во втором форуме по развитию парламентаризма, который пройдет в Москве в начале июля, будут участвовать делегация парламента Уругвая, а также парламента Меркосур PARLASUR.
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