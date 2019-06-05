Рябков назвал возможные сроки встречи комиссии по ядерной программе Ирана

МОНТЕВИДЕО, 5 июн – РИА Новости. Встреча совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана (СВПД) может пройти во второй половине июня, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, что встреча состоится именно в июне, во второй половине", - сказал дипломат. "Вопрос не только в самом контакте в этом формате, но и в его уровне", - добавил он.

По его словам, сейчас проблема не сводится к тому, чтобы "собраться за одним столом и просто зачитать какие-то бумажки, или даже их не зачитывая, основательно поговорить о происходящем и сопоставить оценки".

"Проблема в том, чтобы найти решения. И проблема, одна из главных, которой предстоит заниматься, – что и как можно и нужно сделать, чтобы Иран имел возможность продолжать осуществлять экспортные поставки своей нефти, и имел возможность репатриировать выручку от этих поставок для нужд страны", - сказал дипломат.

И то, и другое, к сожалению, по сути дела перекрыто беспрецедентными и противозаконными американскими санкциями, продолжил он.

Восьмого мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках СВПД обязательств - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.