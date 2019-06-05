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РИА Новости

Рябков раскритиковал политику США и стран Персидского залива по Ирану

Вчера, 10:06
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 5 июн – РИА Новости. США и страны Персидского залива ведут совершенно безответственную политику по отношению к Ирану, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По его словам, сейчас наряду с проблемами, связанными с Совместным всеобъемлющем планом действий по ядерной программе Тегерана (СВПД), иранским нефтеэкспортом и прочими, мы наблюдаем деструктивную активность ряда стран Персидского залива и США в качестве их союзника, сводящуюся к тому, чтобы расширить и усилить военное давление на Иран, вплоть до провоцирования открытого столкновения.
Президент Ирана Хасан Роухани
2 июня, 21:20
Роухани оценил стремление США исключить появление у Ирана ядерного оружия
"Это совершенно безответственная политика, она только усугубляет все проблемы", - сказал он.
По его словам, Москва продолжает настойчивую разъяснительную политико-дипломатическую работу со странами Персидского залива и США. Кроме того, РФ также продолжает активно поддерживать альтернативные схемы решения проблем в Заливе "через создание коллективных моделей обеспечения безопасности", - "как это и мы сами предлагали, и как это предложил министр иностранных дел Ирана (Мохаммад Джавад) Зариф, выдвинув недавно идею о заключении международного пакта о ненападении в этом регионе".
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
30 мая, 00:00
В МИД заявили о "жесточайшем прессинге" США в отношении Ирана
Восьмого мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках СВПД обязательств - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
Ранее аравийские монархии Персидского залива призвали мировое сообщество помешать Ирану создать ядерное оружие и наложить более жесткие ограничения на его ракетную программу, говорится в резолюции, принятой по итогам саммита лидеров этих стран в Мекке. В нем говорится, что арабские страны Персидского залива "вновь заявляют о своей поддержке стратегии США в отношении Ирана, в том числе противодействию иранским программам в области ядерных технологий и баллистических ракет, его дестабилизирующей деятельности в регионе, поддержке терроризма".
1-й разведывательно-дозорный батальон 1-й дивизии морской пехоты США в Ираке
15 мая, 11:46
Военный политолог объяснил, почему США "кричат об иранской угрозе" США повысили уровень тревоги для своих военных сил в Ираке и Сирии из-за угрозы со стороны Ирана. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов высказал мнение, что у Ирана не так много возможностей чем-то угрожать американцам.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Ирак предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении на фоне сложной обстановки вокруг залива.
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Сергей РябковИранСШАВ мире
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