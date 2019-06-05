Рябков раскритиковал политику США и стран Персидского залива по Ирану

МОНТЕВИДЕО, 5 июн – РИА Новости. США и страны Персидского залива ведут совершенно безответственную политику по отношению к Ирану, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, сейчас наряду с проблемами, связанными с Совместным всеобъемлющем планом действий по ядерной программе Тегерана (СВПД), иранским нефтеэкспортом и прочими, мы наблюдаем деструктивную активность ряда стран Персидского залива и США в качестве их союзника, сводящуюся к тому, чтобы расширить и усилить военное давление на Иран, вплоть до провоцирования открытого столкновения.

"Это совершенно безответственная политика, она только усугубляет все проблемы", - сказал он.

По его словам, Москва продолжает настойчивую разъяснительную политико-дипломатическую работу со странами Персидского залива и США. Кроме того, РФ также продолжает активно поддерживать альтернативные схемы решения проблем в Заливе "через создание коллективных моделей обеспечения безопасности", - "как это и мы сами предлагали, и как это предложил министр иностранных дел Ирана (Мохаммад Джавад) Зариф, выдвинув недавно идею о заключении международного пакта о ненападении в этом регионе".

Восьмого мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках СВПД обязательств - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

Ранее аравийские монархии Персидского залива призвали мировое сообщество помешать Ирану создать ядерное оружие и наложить более жесткие ограничения на его ракетную программу, говорится в резолюции, принятой по итогам саммита лидеров этих стран в Мекке. В нем говорится, что арабские страны Персидского залива "вновь заявляют о своей поддержке стратегии США в отношении Ирана, в том числе противодействию иранским программам в области ядерных технологий и баллистических ракет, его дестабилизирующей деятельности в регионе, поддержке терроризма".