Брюссель внимательно следит за делом Baring Vostok и судьбой Дельпаля

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Брюссель внимательно следит за судьбой гражданина ЕС Филиппа Дельпаля, который остается под стражей по делу Baring Vostok, при этом европейская делегация не будет бойкотировать Петербургский международный экономический форум, а использует участие в ПМЭФ как дополнительную возможность для привлечения внимания к процессу, заявил в интервью РИА Новости посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена. Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела, в том числе Дельпаль, остались в СИЗО. Посол США в России Джон Хантсман заявил РИА Новости, что даже после изменения меры пресечения для Калви он не будет участвовать в ПМЭФ-2019.

"Мы в равной степени удивлены и обеспокоены рассмотрением такого коммерческого дела, как спор вокруг Baring Vostok, в рамках уголовного процесса, а также заключением под стражу зарубежных предпринимателей. Поэтому я понимаю своего коллегу, посла Джона Хантсмана, если он не хочет везти американскую деловую делегацию высокого уровня на Петербургский международный экономический форум. Мы внимательно следим за развитием событий в деле гражданина ЕС Филиппа Дельпаля, до сих пор остающегося под стражей, и рассматриваем мое участие в ПМЭФ как дополнительную возможность привлечь политическое внимание высокого уровня к данному делу", - сказал Эдерер.

При этом он отметил, что Европейский Союз "по-прежнему является ведущим торговым партнером России, а объем российской торговли с Китаем или США все еще гораздо меньше, чем торговый оборот России с ЕС".

"Это важный аргумент в пользу того, чтобы представлять интересы Евросоюза на Форуме", - подчеркнул высокопоставленный европейский дипломат.