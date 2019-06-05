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РИА Новости

В Нижегородской области начали проверку после сноса памятника ветеранам

Вчера, 09:56
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© Фото : СК РФ Обломки памятника участникам Великой Отечественной войны в села Фундыково Нижегородской области
Обломки памятника участникам Великой Отечественной войны в села Фундыково Нижегородской области
© Фото : СК РФ
Обломки памятника участникам Великой Отечественной войны в села Фундыково Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ по Нижегородской области организовали доследственную проверку по факту демонтажа памятника участникам Великой Отечественной войны, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Во вторник в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, что в Семеновском районе Нижегородской области по распоряжению местных властей демонтировали памятник воинам Великой Отечественной войны, а разбитыми памятными плитами с фамилиями павших бойцов засыпали ямы на грунтовой дороге. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки дать правовую оценку действиям всех лиц, причастных к разрушению памятника.
16 июля 2013, 14:21
Вандалы в Ленобласти раскололи памятник участникам Отечественной войныВандалы в Ленинградской области разбили мраморную плиту памятника участникам Великой Отечественной войны и похитили капсулу памяти "От комсомольцев 1941 года комсомольцам 2041 года", сообщило во вторник региональное ГУМВД.
"По поручению председателя СКР следственными органами СК РФ по Нижегородской области организована доследственная проверка. В ходе проверки действиям должностных лиц, принявших решение о сносе памятника воинам Великой Отечественной войны и использовании его в качестве материала для дорожного покрытия, следователи СК дадут принципиальную юридическую оценку", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Кроме того, в ходе проверки следователи проверят финансовую документацию по расходованию денежных средств на строительство нового памятника на предмет возможных хищений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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