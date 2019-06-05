В Нижегородской области начали проверку после сноса памятника ветеранам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ по Нижегородской области организовали доследственную проверку по факту демонтажа памятника участникам Великой Отечественной войны, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Во вторник в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, что в Семеновском районе Нижегородской области по распоряжению местных властей демонтировали памятник воинам Великой Отечественной войны, а разбитыми памятными плитами с фамилиями павших бойцов засыпали ямы на грунтовой дороге. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки дать правовую оценку действиям всех лиц, причастных к разрушению памятника.

"По поручению председателя СКР следственными органами СК РФ по Нижегородской области организована доследственная проверка. В ходе проверки действиям должностных лиц, принявших решение о сносе памятника воинам Великой Отечественной войны и использовании его в качестве материала для дорожного покрытия, следователи СК дадут принципиальную юридическую оценку", - говорится в сообщении регионального СУСК.