Круглый стол о взаимодействии с Германией и ЕС вопреки санкциям

Участники:
- врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей КУЗНЕЦОВ;
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- старший научный сотрудник Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, старший научный сотрудник РАНХиГС Александр КОТОВ.
5 июня в Москве пройдет заседание Российско-германской рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов. Рабочие встречи на межгосударственном уровне нацелены на совместное стимулирование двусторонней экономической активности, улучшение инвестиционного климата и создание благоприятных условий для работы компаний, что очень важно при непрекращающемся санкционном давлении на Россию, в том числе и со стороны Евросоюза.
Итоги выборов в Европарламент в конце мая, безусловно, повлияют на распределение ключевых постов в ЕС, но смогут ли они переломить общую тенденцию в политике Брюсселя в отношении Москвы, положив конец русофобии? Насколько высоки сегодня бизнес-интересы Германии в России? Какие еще страны ЕС вопреки санкциям способны, как Германия, лоббировать интересные для них проекты? Как приход новых лиц на ключевые посты в Евросоюзе повлияет на российско-европейские отношения? По каким вопросам реален продуктивный диалог с Германией и другими странами ЕС?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
- врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей КУЗНЕЦОВ;
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- старший научный сотрудник Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, старший научный сотрудник РАНХиГС Александр КОТОВ.
5 июня в Москве пройдет заседание Российско-германской рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов. Рабочие встречи на межгосударственном уровне нацелены на совместное стимулирование двусторонней экономической активности, улучшение инвестиционного климата и создание благоприятных условий для работы компаний, что очень важно при непрекращающемся санкционном давлении на Россию, в том числе и со стороны Евросоюза.
Итоги выборов в Европарламент в конце мая, безусловно, повлияют на распределение ключевых постов в ЕС, но смогут ли они переломить общую тенденцию в политике Брюсселя в отношении Москвы, положив конец русофобии? Насколько высоки сегодня бизнес-интересы Германии в России? Какие еще страны ЕС вопреки санкциям способны, как Германия, лоббировать интересные для них проекты? Как приход новых лиц на ключевые посты в Евросоюзе повлияет на российско-европейские отношения? По каким вопросам реален продуктивный диалог с Германией и другими странами ЕС?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/