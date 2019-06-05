Круглый стол о взаимодействии с Германией и ЕС вопреки санкциям

7

6 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Россия и Германия: диалог вопреки санкциям. Как в Европе сегодня воспринимают Россию?".