Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T09:46Z
https://ria.ru/20190605/1555264867.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Круглый стол о взаимодействии с Германией и ЕС вопреки санкциям

Вчера, 09:44
7
6 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Россия и Германия: диалог вопреки санкциям. Как в Европе сегодня воспринимают Россию?".
Участники:
- врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей КУЗНЕЦОВ;
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- старший научный сотрудник Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, старший научный сотрудник РАНХиГС Александр КОТОВ.

5 июня в Москве пройдет заседание Российско-германской рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов. Рабочие встречи на межгосударственном уровне нацелены на совместное стимулирование двусторонней экономической активности, улучшение инвестиционного климата и создание благоприятных условий для работы компаний, что очень важно при непрекращающемся санкционном давлении на Россию, в том числе и со стороны Евросоюза.

Итоги выборов в Европарламент в конце мая, безусловно, повлияют на распределение ключевых постов в ЕС, но смогут ли они переломить общую тенденцию в политике Брюсселя в отношении Москвы, положив конец русофобии? Насколько высоки сегодня бизнес-интересы Германии в России? Какие еще страны ЕС вопреки санкциям способны, как Германия, лоббировать интересные для них проекты? Как приход новых лиц на ключевые посты в Евросоюзе повлияет на российско-европейские отношения? По каким вопросам реален продуктивный диалог с Германией и другими странами ЕС?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Пресс-конференция к 90-летию образования государства Ватикан
РИА
Новости
Никита Белянкин
Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский обратился к России после "обострения обстановки" в Донбассе
Лента
новостей
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Ураза-байрам обнажил главную проблему российских мусульман
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии "России 1" за оскорбления
Градирни ТЭЦ. Архивное фото
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
Врач рассказал о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов
Чайный пакетик
Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках
Джулия Ванг в шоу Битва экстрасенсов
Победительница "Битвы экстрасенсов" оказалась мужчиной
Воспитанник одного из детских домов
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома
Мэр Омска упала в лужу при инспекции дома
Американский самолет P-8 Poseidon
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало "досье на снежного человека"
Лента новостейМолния