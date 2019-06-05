Пресс-конференция о русском языке на Украине

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6 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференцияна тему: "Русский язык на Украине: возможен ли компромисс?".