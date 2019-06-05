Пресс-конференция о русском языке на Украине

Участники:
- член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- поэт, член Союза писателей России Анна РЕВЯКИНА;
- украинский историк Александр КАРЕВИН;
- историк Александр ВАСИЛЬЕВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Петр Порошенко оставил новой власти тяжелое наследство в виде целого ряда законов, открыто и грубо дискриминирующих русский язык и его носителей. При этом русскоязычные граждане составляют более половины населения Украины. Катастрофический результат Порошенко на президентских выборах обусловлен именно таким пренебрежением к интересам большинства. Однако Верховная Рада готова продолжать националистическую языковую политику.
Новый президент Зеленский обещал пересмотреть языковое законодательство, но его политические возможности ограничены. Многое будет зависеть от итогов досрочных парламентских выборов, назначенных на 21 июля.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- поэт, член Союза писателей России Анна РЕВЯКИНА;
- украинский историк Александр КАРЕВИН;
- историк Александр ВАСИЛЬЕВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Петр Порошенко оставил новой власти тяжелое наследство в виде целого ряда законов, открыто и грубо дискриминирующих русский язык и его носителей. При этом русскоязычные граждане составляют более половины населения Украины. Катастрофический результат Порошенко на президентских выборах обусловлен именно таким пренебрежением к интересам большинства. Однако Верховная Рада готова продолжать националистическую языковую политику.
Новый президент Зеленский обещал пересмотреть языковое законодательство, но его политические возможности ограничены. Многое будет зависеть от итогов досрочных парламентских выборов, назначенных на 21 июля.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/