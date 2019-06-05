Кубань сформирует заявку на 30 полигонов ТБО, чтобы удержать рост тарифов

КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Краснодарский край формирует заявку в Минприроды РФ для определения 30 мест размещения твердых бытовых отходов, чтобы удержать рост тарифов, зависящих от доступности полигонов, сообщает администрация Краснодарского края.

Во вторник в Ростове-на-Дону генпрокурор РФ Юрий Чайка собрал совещание, чтобы обсудить состояние законности и практику прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Чайка отметил, что фактически в каждом третьем регионе прокурорами пресекались нарушения прав граждан при начислении и взимании платы за эту коммунальную услугу.

Важнейшая задача для региона – не допустить повышения тарифа для населения, сообщает администрация Краснодарского края, ссылаясь на слова губернатора региона Вениамина Кондратьева, сказанные по итогам совещания. В релизе госоргана говорится, что сейчас 80% тарифа составляют транспортные расходы мусороуборочных компаний. При этом отходы можно вывозить только на лицензированные полигоны, которых в регионе 14. Чем дальше везти мусор, тем выше будет тариф, подчеркивается в сообщении.