Турецкие военные нейтрализовали 40 членов РПК с начала операции в Ираке

АНКАРА, 5 июн - РИА Новости. Турецкие военные обезвредили еще шесть членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе операции Pençe ("Лапа") в районе Хакурк на севере Ирака, число нейтрализованных с начала операции курдских повстанцев достигло 40, сообщило в среду Минобороны страны.
Военное ведомство Турции объявило 28 мая о начале масштабной операции против РПК в районе Хакурк на севере Ирака. Минобороны сообщило, что самолеты и артиллерия нанесли удары по позициям РПК, позже к операции подключился спецназ. Также задействованы ударные вертолеты Atak. Операцией руководит министр обороны Турции Хулуси Акар,
"ВС Турции обезвредили еще шесть террористов в районе Хакурк на севере Ирака в ходе успешно продолжающейся операции "Лапа". С начала операции нейтрализовано 40 террористов", - говорится в сообщении.
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Турецкое военное ведомство также сообщило о ликвидации двух членов РПК в районе Зап на севере Ирака
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.
По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.