Турецкие военные нейтрализовали 40 членов РПК с начала операции в Ираке

АНКАРА, 5 июн - РИА Новости. Турецкие военные обезвредили еще шесть членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе операции Pençe ("Лапа") в районе Хакурк на севере Ирака, число нейтрализованных с начала операции курдских повстанцев достигло 40, сообщило в среду Минобороны страны.

Военное ведомство Турции объявило 28 мая о начале масштабной операции против РПК в районе Хакурк на севере Ирака. Минобороны сообщило, что самолеты и артиллерия нанесли удары по позициям РПК, позже к операции подключился спецназ. Также задействованы ударные вертолеты Atak. Операцией руководит министр обороны Турции Хулуси Акар,

"ВС Турции обезвредили еще шесть террористов в районе Хакурк на севере Ирака в ходе успешно продолжающейся операции "Лапа". С начала операции нейтрализовано 40 террористов", - говорится в сообщении.

Турецкое военное ведомство также сообщило о ликвидации двух членов РПК в районе Зап на севере Ирака

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.