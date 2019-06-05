В Судане военные заявили о готовности к переговорам с оппозицией

Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото

Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума

ДОХА, 5 июн - РИА Новости. Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, выступая в среду в Хартуме по случаю наступления мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, заявил, что военные готовы на переговоры с любыми силами без предварительных условий, сообщил телеканал " Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, выступая в среду в Хартуме по случаю наступления мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, заявил, что военные готовы на переговоры с любыми силами без предварительных условий, сообщил телеканал " Аль-Арабия ".

"Мы открываем наши объятия для переговоров с любыми силами без предварительных условий", - сказал аль-Бурхан, призвав "открыть новую страницу навстречу будущему".

Он отметил, что перемены, которые переживает Судан, происходят в сложных условиях. При этом глава военного совета отверг вмешательство внешних сил в события в Судане.

Он пообещал, что совет будет следить за ходом расследования насильственного разгона лагеря протестующих в Хартуме и привлечет к ответственности виновных в этом.