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РИА Новости
Ситуация в Судане

В Судане военные заявили о готовности к переговорам с оппозицией

Вчера, 09:34
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
ДОХА, 5 июн - РИА Новости. Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, выступая в среду в Хартуме по случаю наступления мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, заявил, что военные готовы на переговоры с любыми силами без предварительных условий, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
"Мы открываем наши объятия для переговоров с любыми силами без предварительных условий", - сказал аль-Бурхан, призвав "открыть новую страницу навстречу будущему".
Суданские военные в Хартуме. Архивное фото
4 июня, 04:23
Глава военного совета Судана призвал провести всеобщие выборы
Он отметил, что перемены, которые переживает Судан, происходят в сложных условиях. При этом глава военного совета отверг вмешательство внешних сил в события в Судане.
Он пообещал, что совет будет следить за ходом расследования насильственного разгона лагеря протестующих в Хартуме и привлечет к ответственности виновных в этом.
В минувший понедельник силы безопасности Судана использовали оружие для разгона митинга оппозиции перед комплексом зданий минобороны в центре суданской столицы. Как передал телеканал "Аль-Джазира", жертвами действий полицейских, по последним данным, стали 60 человек.
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Ситуация в СуданеСудан
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