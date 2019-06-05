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РИА Новости

Московские спасатели помогли замерзающему в Живописной бухте ребенку

Вчера, 09:31
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Московские спасатели не дали замерзнуть ребенку, который плавал в Живописной бухте, его передали маме, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.
"Сотрудники поисково-спасательной станции "Рублёво" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли мальчика 2004 года рождения, который плавал в бухте Живописная", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, спасатели по тревоге вышли на катере, подняли ребенка с поверхности воды, оказали первую помощь. "Причина происшествия - переохлаждение в воде. Ребенок передан матери", - добавили в ведомстве.
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