Московские спасатели помогли замерзающему в Живописной бухте ребенку

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Московские спасатели не дали замерзнуть ребенку, который плавал в Живописной бухте, его передали маме, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.

"Сотрудники поисково-спасательной станции "Рублёво" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли мальчика 2004 года рождения, который плавал в бухте Живописная", - рассказал собеседник агентства.