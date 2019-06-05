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РИА Новости

Счетная палата предложила вернуть "открытое правительство"

Вчера, 09:03
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ предлагает создать единый орган, курирующий вопросы открытости госструктур, с учетом опыта открытого правительства РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
АНО "Инфокультура" и Центр перспективных управленческих решений подготовили для Счетной палаты доклад "Открытость государства в России". По мнению авторов документа, в России создана достаточная нормативная база для повышения уровня открытости государства, однако практика ее применения остается на низком уровне.
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"В качестве решения эксперты предлагают создать единый орган, курирующий вопросы открытости и осуществляющий координацию ведомств в этой области. При этом, подчеркивают авторы, необходимо учесть опыт открытого правительства - из-за структурных проблем, слабой институциализации и отсутствия серьезных полномочий оно не смогло достаточно эффективно выполнять свои функции", - говорится в сообщении.
Специалисты в настоящий момент характеризуют открытость в России как "инерционную", то есть не подкрепленную ни реальными поручениями премьер-министра или президента, ни четко сформулированным общественным запросом на большее взаимодействие.
Открытое правительство существовало в прежнем составе кабинета министров. Его возглавлял Михаил Абызов, занимая пост министра открытого правительства. В новом составе кабмина РФ открытое правительство было упразднено. Абызов был арестован 27 марта по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества.
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Открытое правительствоСчетная палата РФПолитика
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