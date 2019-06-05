Счетная палата предложила вернуть "открытое правительство"

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ предлагает создать единый орган, курирующий вопросы открытости госструктур, с учетом опыта открытого правительства РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

АНО "Инфокультура" и Центр перспективных управленческих решений подготовили для Счетной палаты доклад "Открытость государства в России". По мнению авторов документа, в России создана достаточная нормативная база для повышения уровня открытости государства, однако практика ее применения остается на низком уровне.

"В качестве решения эксперты предлагают создать единый орган, курирующий вопросы открытости и осуществляющий координацию ведомств в этой области. При этом, подчеркивают авторы, необходимо учесть опыт открытого правительства - из-за структурных проблем, слабой институциализации и отсутствия серьезных полномочий оно не смогло достаточно эффективно выполнять свои функции", - говорится в сообщении.

Специалисты в настоящий момент характеризуют открытость в России как "инерционную", то есть не подкрепленную ни реальными поручениями премьер-министра или президента, ни четко сформулированным общественным запросом на большее взаимодействие.