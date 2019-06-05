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РИА Новости

В Японии потребовали отставки депутата за слова о возвращении Курил силой

Вчера, 08:59
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ТОКИО, 5 июн — РИА Новости. Правящие и оппозиционные партии Японии подали в парламент совместный проект резолюции с требованием, чтобы депутат Ходака Маруяма, говоривший о возвращении Южных Курил силой, добровольно ушел в отставку.
В документе отмечается, что Маруяма "неоднократно повторял грубые высказывания, чем нанес ущерб интересам страны, подорвал авторитет и достоинство звания депутата".
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"Он не соответствует званию депутата и должен сам как можно быстрее принять решение о своей отставке", — говорится в проекте.

Как ожидается, парламент примет эту резолюция уже завтра.
Ходака Маруяма побывал на Южных Курилах в начале мая. Во время поездки он в присутствии журналиста обратился к одному из бывших японских жителей островов с вопросами: "Ну что, только путем войны их можно вернуть обратно?", "Неужели ничего, кроме войны не остается?", "Вы за или против того, чтобы вернуть острова путем войны?". Позже депутат признался, что был слегка пьян, и отказался от своих слов.
Вокруг высказываний Маруямы разгорелся скандал. Депутата исключили из партии "Ассоциация обновления Японии", а ее руководство принесло извинения России. Тем не менее сам депутат заявлял, что не намерен отказываться от мандата.
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Курильский вопрос

Россия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на позицию Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.
Процесс активизировался после встречи лидеров России и Японии в Сингапуре в ноябре прошлого года. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговоры на основе декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи всех четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
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Обсуждение мирного договора России и ЯпонииПарламент ЯпонииРоссияВ мире
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