Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T08:01Z
https://ria.ru/20190605/1555262887.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152407/37/1524073748_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_c6633989013df0e7f83a2c80656f518a.jpg
РИА Новости

В московских парках открылись пляжи и бассейны

Вчера, 08:01
8191
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПарк Левобережный в Москве. Архивное фото
Парк Левобережный в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Парк Левобережный в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Места для отдыха у воды открылись для жителей столицы, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Зоны отдыха у воды оборудованы в Парке Горького, "Сокольниках", "Филях", Гончаровском, Лианозовском и еще в 12 столичных парках. В 17 столичных парках оборудовали места отдыха у воды", - говорится в сообщении.
Сообщается, что искупаться можно только в трех парках: в парке "Фили" открылся песчаный пляж на берегу Москвы-реки, также там есть два бассейна, в которые вода поступает из реки, проходя фильтрацию, в "Сокольниках" открылись летние бассейны, а в водоеме можно поплавать в парке "Левобережный", который расположен на берегу Химкинского водохранилища.
"Мы приглашаем москвичей и гостей города отдохнуть в наших парках этим летом. Большинство пляжей и зон отдыха оборудовано бесплатными лежаками. Там можно заняться спортом или провести время с детьми на игровых площадках", - приводятся заявление пресс-службы Мосгорпарка.
Также зоны отдыха у воды есть и в музее-заповеднике "Царицыно", в Парке Горького, в Измайловском парке, Гончаровском парке, Лианозовском парке, а также в парках "Терлецкая дубрава", "Северное Тушино", "Борисовские пруды", "Кузьминки", "Красная пресня", "Радуга", "Покровский берег" (пляж "Химки-2") и "Митино".
Молодой человек ополаскивает голову в фонтане в московском парке искусств Музеон. Архивное фото
Вчера, 03:42
Диетологи рассказали, как чувствовать себя бодрым в жару
420101
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Жительница Новосибирска Елена Стихина, спасшая трехлетнего ребенка из пожара в Кировском районе Новосибирска
Жительница Новосибирска потушила пожар в многоэтажке и спасла мальчика
РИА
Новости
Акция Выбор Донбасса в Донецке. Архивное фото
В ДНР раскритиковали проект Рады о лишении имущества жителей Донбасса
LIVE: Московская община мусульман празднует Ураза-байрам
Праздник Ураза-байрам в Москве. Прямая трансляция
Воспитанник одного из детских домов
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Лента
новостей
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
Врач рассказал о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов
Певец Тимати
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии "России 1" за оскорбления
Градирни ТЭЦ. Архивное фото
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Певица Валерия
"Микелла не была лучшей": Валерия прокомментировала скандал на "Голосе"
Бывший сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, в Лефортовском суде
Ученику Виктора Кудрявцева предъявили обвинение в госизмене
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Джулия Ванг в шоу Битва экстрасенсов
Победительница "Битвы экстрасенсов" оказалась мужчиной
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
Лента новостейМолния