В московских парках открылись пляжи и бассейны

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Места для отдыха у воды открылись для жителей столицы, сообщается на Места для отдыха у воды открылись для жителей столицы, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Зоны отдыха у воды оборудованы в Парке Горького, "Сокольниках", "Филях", Гончаровском, Лианозовском и еще в 12 столичных парках. В 17 столичных парках оборудовали места отдыха у воды", - говорится в сообщении.

Сообщается, что искупаться можно только в трех парках: в парке "Фили" открылся песчаный пляж на берегу Москвы-реки, также там есть два бассейна, в которые вода поступает из реки, проходя фильтрацию, в "Сокольниках" открылись летние бассейны, а в водоеме можно поплавать в парке "Левобережный", который расположен на берегу Химкинского водохранилища.

"Мы приглашаем москвичей и гостей города отдохнуть в наших парках этим летом. Большинство пляжей и зон отдыха оборудовано бесплатными лежаками. Там можно заняться спортом или провести время с детьми на игровых площадках", - приводятся заявление пресс-службы Мосгорпарка.