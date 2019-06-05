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РИА Новости

Сингапурские банки начали закрывать счета иранцев, пишут СМИ

Вчера, 07:52
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Сингапур. Архивное фото
Вид на Сингапур. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на Сингапур. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Несколько сингапурских банков начали закрывать счета проживающих в стране иранцев без разъяснения причин, сообщает газета Straits Times со ссылкой на владельцев закрытых счетов.
Отмечается, что были закрыты счета более десяти проживающих в Сингапуре иранцев, они были вынуждены открывать счета в других банках. По данным газеты, закрытие счетов может быть связано с введением новых санкций США против Ирана, а именно с рисками, связанными с их введением. Среди закрывших счета банк UOB и банк OCBC.
Представитель Валютного управления Сингапура заявил, что банки самостоятельно принимают решения об открытии и закрытии счетов, поскольку в дальнейшем они могут столкнуться с рисками, связанными с управлением этих счетов.
За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".
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После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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