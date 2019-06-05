Сингапурские банки начали закрывать счета иранцев, пишут СМИ

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Несколько сингапурских банков начали закрывать счета проживающих в стране иранцев без разъяснения причин, сообщает газета Несколько сингапурских банков начали закрывать счета проживающих в стране иранцев без разъяснения причин, сообщает газета Straits Times со ссылкой на владельцев закрытых счетов.

Отмечается, что были закрыты счета более десяти проживающих в Сингапуре иранцев, они были вынуждены открывать счета в других банках. По данным газеты, закрытие счетов может быть связано с введением новых санкций США против Ирана, а именно с рисками, связанными с их введением. Среди закрывших счета банк UOB и банк OCBC.

Представитель Валютного управления Сингапура заявил, что банки самостоятельно принимают решения об открытии и закрытии счетов, поскольку в дальнейшем они могут столкнуться с рисками, связанными с управлением этих счетов.

За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".