Глава РФПИ заявил о планах наращивать партнерство с Mail.ru

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует наращивать партнерство с Mail.ru, заявил в интервью РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев в преддверии Петербургского международного экономического форума.

"Mail.ru нам очень нравится, мы считаем, что это очень качественная компания. Действительно, у них очень много инициатив в различных отраслях", - сказал Дмитриев.

"Мы открыты к партнерству с ними, видим, что у них тоже много интересных идей по искусственному интеллекту. С Mail.ru будем, безусловно, наращивать партнерство", - заявил собеседник агентства.

В марте генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев говорил, что холдинг в 2019 году будет еще активнее поддерживать инновационные технологические проекты, особенно в области искусственного интеллекта, распознавания голоса и изображений, а также в сфере разработки новых экспериментальных коммуникационных продуктов.