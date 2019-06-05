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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава РФПИ заявил о планах наращивать партнерство с Mail.ru

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует наращивать партнерство с Mail.ru, заявил в интервью РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев в преддверии Петербургского международного экономического форума.
"Mail.ru нам очень нравится, мы считаем, что это очень качественная компания. Действительно, у них очень много инициатив в различных отраслях", - сказал Дмитриев.
"Мы открыты к партнерству с ними, видим, что у них тоже много интересных идей по искусственному интеллекту. С Mail.ru будем, безусловно, наращивать партнерство", - заявил собеседник агентства.
В марте генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев говорил, что холдинг в 2019 году будет еще активнее поддерживать инновационные технологические проекты, особенно в области искусственного интеллекта, распознавания голоса и изображений, а также в сфере разработки новых экспериментальных коммуникационных продуктов.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийMail.Ru GroupРоссияЭкономика
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