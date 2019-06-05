Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Австралии

По данным телеканала, подозреваемым оказался 45-летний Бен Хоффман. Полиция установила его личность во вторник вечером, сейчас он находится в больнице. Отмечается, что в январе этого года Хоффман был освобожден из тюрьмы, где провел более года. Ему еще не были предъявлены обвинения.