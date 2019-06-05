В Уругвае покажут лучшие работы конкурса имени Стенина — 2018

МОНТЕВИДЕО, 5 июн – РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина привезет в столицу Уругвая свыше трех десятков работ победителей 2018 года, церемония открытия выставки пройдет в среду в здании парламента страны.
География работ включает Россию, Испанию, Италию, Индию, ЮАР, Турции, Ирана, Ирак и другие страны.
Темы выставочных работ демонстрируют всю многогранность жизни, вбирают в себя знаковые образы окружающей реальности – от истории на стыке репортажной и арт-хаусной съемки о борьбе с огненной стихией в объективе фотографа из ЮАР Джастина Салливана (Моя планета/Серии, 2-е место) до клипового монтажа поствыборных событий в Кении осенью 2017 года испанца Луиса Тато (Главные новости/Серии, 1-место); от арктической этники ненецких кочевников Одида Вагентштайна из Израиля (Портрет. Герой нашего времени/Одиночная фотография, 1-место) до раскаленных образов спортивных сражений на теннисных кортах Ролана Гарроса-2017 россиянина Алексея Филиппова (Спорт/Серии, 2-е место).
Среди ярких образов выставки – серия работ российского фотографа Алены Кочетковой "Как я болела", документальный отчет о драматичной борьбе автора с раком, принесший ей Гран-при конкурса.
19 марта, 11:00Конкурс имени Андрея Стенина-2019 поставил новый рекорд
До показа в Монтевидео выставка побывала в 13 странах мира, в том числе в России, США, Китае, Индии, Аргентине, Ливане, Испании, Бельгии, ЮАР, Японии, Чехии, Германии и Израиле.
Выставка продлится до 25 июня, вход в часы работы площадки свободный.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2019 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, интернет-портал "Жэньминьван", информационное агентство Prensa Latina, медиагруппа The Nation. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, Академия фотографии, информационный портал YOung JOurnalists, журнал "National Geographic Россия", журнал Contrastes, журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, Клуб фотографии Нью-Дели, журнал Cuartoscuro, журнал EYE. Международная площадка-партнер – фестиваль PhotON.