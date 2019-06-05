В Уругвае покажут лучшие работы конкурса имени Стенина — 2018

МОНТЕВИДЕО, 5 июн – РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина привезет в столицу Уругвая свыше трех десятков работ победителей 2018 года, церемония открытия выставки пройдет в среду в здании парламента страны.

География работ включает Россию, Испанию, Италию, Индию, ЮАР, Турции, Ирана, Ирак и другие страны.

Темы выставочных работ демонстрируют всю многогранность жизни, вбирают в себя знаковые образы окружающей реальности – от истории на стыке репортажной и арт-хаусной съемки о борьбе с огненной стихией в объективе фотографа из ЮАР Джастина Салливана (Моя планета/Серии, 2-е место) до клипового монтажа поствыборных событий в Кении осенью 2017 года испанца Луиса Тато (Главные новости/Серии, 1-место); от арктической этники ненецких кочевников Одида Вагентштайна из Израиля (Портрет. Герой нашего времени/Одиночная фотография, 1-место) до раскаленных образов спортивных сражений на теннисных кортах Ролана Гарроса-2017 россиянина Алексея Филиппова (Спорт/Серии, 2-е место).

Среди ярких образов выставки – серия работ российского фотографа Алены Кочетковой "Как я болела", документальный отчет о драматичной борьбе автора с раком, принесший ей Гран-при конкурса.

До показа в Монтевидео выставка побывала в 13 странах мира, в том числе в России, США, Китае, Индии, Аргентине, Ливане, Испании, Бельгии, ЮАР, Японии, Чехии, Германии и Израиле.

Выставка продлится до 25 июня, вход в часы работы площадки свободный.