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РИА Новости

Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию

Вчера, 06:09
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТерритория Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске. Архивное фото
Территория Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Территория Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 5 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в среду вернул следствию ходатайство об аресте известного кардиохирурга, бывшего директора медцентра им. Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ Александра Караськова в связи с его недоставкой в суд, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Караськова рассмотрено не будет в связи с тем, что судом принято решение о возврате ходатайства следователю без рассмотрения в связи с недоставкой обвиняемого", - сообщила участникам планируемого заседания представитель суда.
CC BY 4.0 / Анастасия Кулинич / Караськов Александр МихаловичБывший директор НМИЦ им. Мешалкина Александр Караськов
Директор НМИЦ им. ак. МешалкинаКараськов Александр Михалович
CC BY 4.0 / Анастасия Кулинич / Караськов Александр Михалович
Бывший директор НМИЦ им. Мешалкина Александр Караськов
Она уточнила, что следователь УФСБ ходатайствовал о заключении Александра Караськова под стражу. Ему уже предъявлено обвинение. Защитники Караськова отказались от комментариев, уточнив лишь, что он по-прежнему находится в больнице.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что в отношении Караськова возбудили уголовное дело. По данным адвокатов, уголовное дело возбуждено по статье о присвоении и растрате в крупном размере. Газета "Коммерсант" сообщала, что дело о пособничестве в растрате заведено также на супругу Караськова Ирину Бойцову, занимавшую пост замдиректора клиники по организационно-клинической работе, и будет объединено с расследованием в отношении замдиректора центра им. Мешалкина по научной части Евгения Покушалова, обвиняемого в хищении 1,3 миллиарда рублей.
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Во вторник о госпитализации Караськова из-за проблем с сердцем РИА Новости сообщила его дочь Марина Караськова.
В мае Минздрав РФ снял Александра Караськова с должности директора медицинского центра. Позже он добровольно сдал мандат депутата Законодательного собрания Новосибирской области, объяснив это неучтенным в декларации о доходах и имуществе жилым домом. Караськов работал в Центре им. акад. Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ более 35 лет. Он прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора по научной работе (1998-1999). Пост директора института занимал с 1999 года. Караськов - известный сердечно-сосудистый хирург, выполняющий все виды вмешательств на сердце и сосудах.
В феврале 2019 года следователи УФСБ по Новосибирской области заподозрили и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (около 1,3 миллиарда рублей) и легализации полученных преступным путем денег заместителю Караськова Евгению Покушалову. Он был заключен под стражу, а 15 апреля переведен под домашний арест. Сам Покушалов на первом заседании суда по избранию ему меры пресечения заявлял, что не виновен, не понимает обвинения, и называл происходящее беспределом. Его защита и Караськов заявляли СМИ, что Покушалов не имел никакого отношения к госзакупкам в медучреждении.
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