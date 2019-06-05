Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию

НОВОСИБИРСК, 5 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в среду вернул следствию ходатайство об аресте известного кардиохирурга, бывшего директора медцентра им. Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ Александра Караськова в связи с его недоставкой в суд, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Караськова рассмотрено не будет в связи с тем, что судом принято решение о возврате ходатайства следователю без рассмотрения в связи с недоставкой обвиняемого", - сообщила участникам планируемого заседания представитель суда.

Она уточнила, что следователь УФСБ ходатайствовал о заключении Александра Караськова под стражу. Ему уже предъявлено обвинение. Защитники Караськова отказались от комментариев, уточнив лишь, что он по-прежнему находится в больнице.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что в отношении Караськова возбудили уголовное дело. По данным адвокатов, уголовное дело возбуждено по статье о присвоении и растрате в крупном размере. Газета " Коммерсант " сообщала, что дело о пособничестве в растрате заведено также на супругу Караськова Ирину Бойцову, занимавшую пост замдиректора клиники по организационно-клинической работе, и будет объединено с расследованием в отношении замдиректора центра им. Мешалкина по научной части Евгения Покушалова, обвиняемого в хищении 1,3 миллиарда рублей.

Во вторник о госпитализации Караськова из-за проблем с сердцем РИА Новости сообщила его дочь Марина Караськова.

В мае Минздрав РФ снял Александра Караськова с должности директора медицинского центра. Позже он добровольно сдал мандат депутата Законодательного собрания Новосибирской области, объяснив это неучтенным в декларации о доходах и имуществе жилым домом. Караськов работал в Центре им. акад. Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ более 35 лет. Он прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора по научной работе (1998-1999). Пост директора института занимал с 1999 года. Караськов - известный сердечно-сосудистый хирург, выполняющий все виды вмешательств на сердце и сосудах.