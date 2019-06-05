Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Гидрографические суда Тихоокеанского флота проведут сезонное обслуживание более чем 2 тысяч средств навигационного обеспечения: маяков, береговых знаков и огней, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Всего в зоне ответственности гидрографической службы флота в навигационный период планируется обслужить боле 2 тысяч единиц оборудования, в том числе в отдаленных и труднодоступных районах. Для выполнения этих задач задействованы порядка 10 гидрографических судов", - сообщил Воскресенский.
В Татарском проливе работают гидрографы ГС-211 и ГС-404. Они контролируют техническое состояние и ремонтируют плавающие предупредительные знаки и другие объекты. До конца месяца в этом районе моряки обслужат 50 единиц специального оборудования.
В зонах Берингова и Охотского морей работают суда и катера Камчатского района гидрографической службы ТОФ. Моряки проверяют светооптические приборы, заменяют лампы и источники питания, ремонтируют плавучие, береговые знаки и огни, автоматизированные маяки. Военные уже проверили свыше 140 различных средств навигационного оборудования.
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