Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Гидрографические суда Тихоокеанского флота проведут сезонное обслуживание более чем 2 тысяч средств навигационного обеспечения: маяков, береговых знаков и огней, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Всего в зоне ответственности гидрографической службы флота в навигационный период планируется обслужить боле 2 тысяч единиц оборудования, в том числе в отдаленных и труднодоступных районах. Для выполнения этих задач задействованы порядка 10 гидрографических судов", - сообщил Воскресенский.

В Татарском проливе работают гидрографы ГС-211 и ГС-404. Они контролируют техническое состояние и ремонтируют плавающие предупредительные знаки и другие объекты. До конца месяца в этом районе моряки обслужат 50 единиц специального оборудования.