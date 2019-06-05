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РИА Новости
Союзное государство

Правительство Белоруссии одобрило поправки в соглашение о ВТС с Россией

02:05
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации. Архивное фото
Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации. Архивное фото
МИНСК, 5 июн - РИА Новости. Правительство Белоруссии одобрило в качестве основы для переговоров проект поправок в соглашение с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества до 2020 года и уполномочило на подписание Государственный военно-промышленный комитет республики, говорится в постановлении Совета министров страны, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
"Одобрить проект протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о реализации программы военно-технического сотрудничества ... до 2020 года от 25 декабря 2013 года в качестве основы для проведения переговоров", - отмечается в постановлении.
Документ постанавливает "уполномочить Государственный военно-промышленный комитет на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, подписание протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".
В мае председатель Госкомвоенпрома республики Роман Головченко сообщал, что Белоруссия рассчитывает в июне подписать с РФ обновленную программу военно-технического сотрудничества. По его словам, стороны выходят на финишную прямую внесения изменений в межправительственное соглашение, которым утверждается межгосударственная программа ВТС до 2020 года. Поправками планируется уточнить направления работы, объемы поставок, организации, которые участвуют в реализации конкретных проектов. Он не исключил подписания документа в июне на форуме "АРМИЯ" в РФ.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
2 июня, 15:08
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск
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Союзное государствоБелоруссияРоссияБезопасностьВ мире
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