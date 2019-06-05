Правительство Белоруссии одобрило поправки в соглашение о ВТС с Россией

МИНСК, 5 июн - РИА Новости. Правительство Белоруссии одобрило в качестве основы для переговоров проект поправок в соглашение с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества до 2020 года и уполномочило на подписание Государственный военно-промышленный комитет республики, говорится в постановлении Совета министров страны, опубликованном на национальном правовом Правительство Белоруссии одобрило в качестве основы для переговоров проект поправок в соглашение с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества до 2020 года и уполномочило на подписание Государственный военно-промышленный комитет республики, говорится в постановлении Совета министров страны, опубликованном на национальном правовом интернет-портале

"Одобрить проект протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о реализации программы военно-технического сотрудничества ... до 2020 года от 25 декабря 2013 года в качестве основы для проведения переговоров", - отмечается в постановлении.

Документ постанавливает "уполномочить Государственный военно-промышленный комитет на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, подписание протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".